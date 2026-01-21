捷克前眾議長艾達莫娃台中喝珍奶、看機器人產業 江啟臣當地陪

賴清德總統今上午頒授「特種大綬景星勳章」給捷克前眾議長艾達莫娃，表彰她長期深化台捷友誼的卓越貢獻。下午艾達莫娃即由立法院副院長江啟臣接待，南下台中市參訪，先是到春水堂喝了珍奶，接著到精密機械園區的大銀微系統公司，了解機器人產業發展。她說，自己是第一次到台北以外的地方，非常開心，捷克跟台灣在文化及經濟等層面有緊密連結，會努力促成雙邊產業合作。

立法院副院長江啟臣前晚才拜會了精密科技園區在內的多個工業區廠商領袖，承諾會運用自己的人脈帶國外友人來台中參訪並了解相關產業，開拓商機，今天馬上就兌現承諾，並表示接下來還會持續這樣做。

他說，台美關稅談到一個段落，但不管如何，台灣的企業和產業需要繼續升級跟轉型，應付國際的的挑戰，不會因為關稅談完了就沒有挑戰，新的挑戰正要開始。為台灣的企業、為台中的製造業尋找出路和機會，他身為一個國會副議長和在地的立法委員他都有責任，也非常樂意。過去這些年來他在國會外交上累積相關的人脈和關係，不管是產業，只要能夠為地方爭取更多的曝光和合作機會，甚至是商機，他都在所不惜為大家爭取。