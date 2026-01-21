院長高金枝傳霸凌女法官 高院：誤會冰釋未接獲申訴

台灣高等法院院長高金枝將在2月退休。媒體今天報導，她涉多次霸凌一名女法官，女法官已8度尋求心理諮商，另洩漏司法院業務檢查內容，且司法院高層早知悉，卻未積極處理。

對此，台灣高等法院發言人透過文字訊息回應表示，此案發生約近一年，雙方有所誤會，但後來誤會冰釋，女法官也沒有提出霸凌申訴。司法院發言人則僅以簡短回應「瞭解中」，尚未進一步說明。

媒體報導，過去被司法院推崇、致力於司法改革的高金枝，將於2月退休，外傳可能高升出任司法院秘書長。該名女法官審案品質良好，未結案件數僅10多件。

然而，女法官在審理一起詐欺案期間，司法院卻在尚未宣判前，罕見要求進行業務檢查，形同將手伸入個案，事後也未說明原委。之後，高金枝在高院「院長有約」場合，當著多名法官的面，公開提及原屬公務秘密的業務檢查內容，並指女法官因程序不合法遭檢查。女法官當場反駁，說明全案脈絡，並反問高金枝是否看過卷證，高金枝才坦言並未研閱。

媒體報導提及，女法官不滿無端受辱，原本打算提出申訴，卻消息走漏。高金枝隨即召見，表面口頭道歉，卻又以「玻璃心」等語再度傷人，甚至在得知其幼女住進加護病房後仍出言嘲諷，波及家人。女法官長期壓力大而接受心理諮商，至今已進行8次療程。司法院高層早知此事卻未啟動調查，高金枝仍續任院長，預定2月9日退休。