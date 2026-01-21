快訊

最適合旅遊！不是東京大阪京都 日本一城市網大推：以後還要來

「西門町地王」疑捲內線交易…大同前副董吳振隆遭搜索 檢調約談10人

聽新聞
0:00 / 0:00

院長高金枝傳霸凌女法官 高院：誤會冰釋未接獲申訴

中央社／ 台北21日電
台灣高等法院院長高金枝被爆多次霸凌一名女法官，高等法院發言人透過文字訊息回應表示，雙方有所誤會，後來誤會冰釋，女法官也沒有提出霸凌申訴。聯合報系資料照片／記者王宏舜攝影
台灣高等法院院長高金枝被爆多次霸凌一名女法官，高等法院發言人透過文字訊息回應表示，雙方有所誤會，後來誤會冰釋，女法官也沒有提出霸凌申訴。聯合報系資料照片／記者王宏舜攝影

台灣高等法院院長高金枝將在2月退休。媒體今天報導，她涉多次霸凌一名女法官，女法官已8度尋求心理諮商，另洩漏司法院業務檢查內容，且司法院高層早知悉，卻未積極處理。

對此，台灣高等法院發言人透過文字訊息回應表示，此案發生約近一年，雙方有所誤會，但後來誤會冰釋，女法官也沒有提出霸凌申訴。司法院發言人則僅以簡短回應「瞭解中」，尚未進一步說明。

媒體報導，過去被司法院推崇、致力於司法改革的高金枝，將於2月退休，外傳可能高升出任司法院秘書長。該名女法官審案品質良好，未結案件數僅10多件。

然而，女法官在審理一起詐欺案期間，司法院卻在尚未宣判前，罕見要求進行業務檢查，形同將手伸入個案，事後也未說明原委。之後，高金枝在高院「院長有約」場合，當著多名法官的面，公開提及原屬公務秘密的業務檢查內容，並指女法官因程序不合法遭檢查。女法官當場反駁，說明全案脈絡，並反問高金枝是否看過卷證，高金枝才坦言並未研閱。

媒體報導提及，女法官不滿無端受辱，原本打算提出申訴，卻消息走漏。高金枝隨即召見，表面口頭道歉，卻又以「玻璃心」等語再度傷人，甚至在得知其幼女住進加護病房後仍出言嘲諷，波及家人。女法官長期壓力大而接受心理諮商，至今已進行8次療程。司法院高層早知此事卻未啟動調查，高金枝仍續任院長，預定2月9日退休。

司法院 法官 發言人

延伸閱讀

霸凌仔當司法院秘書長？高金枝譏諷女法官昏迷病女 害她崩潰諮商8次

女兒遭霸凌 徐乃麟事隔9年再度向唐從聖道歉「是我涵養不夠」

損失上百億？張綱維不甘「提前」入獄 聲明異議還要賠償高院駁回

基隆補習班少東變狼師...被控對4女學生下手115次 高院改判93次無罪

相關新聞

院長高金枝傳霸凌女法官 高院：誤會冰釋未接獲申訴

台灣高等法院院長高金枝將在2月退休。媒體今天報導，她涉多次霸凌一名女法官，女法官已8度尋求心理諮商，另洩漏司法院業務檢查...

前外長們口述歷史 國史館著手集結成冊

外交部與國史館將合作出版外交史料專書，雙方今（21日）在外交部舉行簽約啟動儀式，預計花兩年時間訪談多位前外交部長，外交部...

綠委猛K黃國昌帶走機密…醫剖析綠盤算 向他喊話下一步

民眾黨立委黃國昌遭指帶走國防機密資料，近日遭民進黨質疑猛攻，時事評論家、醫師沈政男點出，綠營輪番猛K黃國昌，除了黃吸睛惹...

熊本直升機事故搜救中 林佳龍：我駐處處長已到現場

針對熊本的觀光直升機意外搜救進度，外交部長林佳龍今（21日）下午在外交部與國史館合作出版外交史料專書簽約啟動儀式後表示，...

霸凌仔當司法院秘書長？高金枝譏諷女法官昏迷病女 害她崩潰諮商8次

擁有業務督導權的台灣高等法院爆出霸凌事件，院長高金枝下月屆齡退休，外傳將接任司法院「首席幕僚」秘書長，卻被控「職場霸凌」...

藍推修法「憲法判決可公投」 前大法官：任何機關都不可宣告憲判無效

國民黨團提出公民投票法修正草案，要讓憲法法庭判決可經公民複決。前大法官黃虹霞表示，憲法法庭判決在本質上並非公投標的，更不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。