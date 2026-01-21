綠委猛K黃國昌帶走機密…醫剖析綠盤算 向他喊話下一步

民眾黨立委黃國昌遭指帶走國防機密資料，近日遭民進黨質疑猛攻，時事評論家、醫師沈政男點出，綠營輪番猛K黃國昌，除了黃吸睛惹罵，更為了打下民眾黨讓綠營全面執政，而黃卸任立委後仍要備戰2028大選，做好與盧秀燕搭配的準備。

沈政男指出，綠營政論節目先前每天罵柯文哲，後來柯被抓去關，沒得罵，就改罵黃國昌，所以上個月罵黃國昌，這個月還是又在罵黃國昌。幾個月前是打黃為了挖掘弊案的狗仔爭議，上個月打黃國昌瘦身，上周則打他快閃訪美。

民進黨立委最近更因為黃將國防外委員會的機密文件攜出一事，狂K緊咬黃國昌，就算只是不小心帶出去，發現以後就歸還了，但也要打。

他進一步表示，綠營之所以狂K黃國昌，就是因為黃國昌很有戲，外型與身段都充滿了張力，被譽為政壇馬景濤，當然樹大招風，很吸睛就很惹罵，尤其黃國昌是現任民眾黨主席，是關鍵少數，打下民眾黨就能讓綠營全面執政。

而接下來黃國昌將卸任立委，他下一步要選新北市長，這是合理的規畫，問題是客觀上，國民黨可能推派的李四川，民調明顯領先，這雖然沒辦法，但黃國昌還是會把過程走完，因為這是生涯發展的當然步驟。

沈政男更提到，黃與柯文哲兩人的關係是其著力的重點，就與柯相輔相成，一個是太陽，一個是月亮；一個溫和，一個炸裂；一個直白，一個細思；一個檯面上發言，另一個就在檯面下溝通，像最近柯砲轟營養午餐免費，導致藍白有些齟齬。