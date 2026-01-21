前外長們口述歷史 國史館著手集結成冊
外交部與國史館將合作出版外交史料專書，雙方今（21日）在外交部舉行簽約啟動儀式，預計花兩年時間訪談多位前外交部長，外交部長林佳龍說，將各位資深外交官和部長的職場回憶納入國家記憶，也是經驗傳承，讓後輩們少走冤枉路，讓台灣的外交之路更加穩健。
林佳龍說，他每每參加由前部長錢復擔任會長的卸任大使餐敘時，都會有種與歷史人物同桌的感受，更覺得他們的故事和國家的歷史應該傳承，所以他鼓勵資深外交官們紀錄出版，而今天由國史館出版，更是意義非凡。
出席簽約儀式的包含前部長錢復、陳唐山、黃志芳與李大維；已退休的資深外交官林尊賢、侯清山、林松煥、陳華玉、邢瀛輝、高青雲、黃聯昇、周國瑞、姜禮尚和林正惠。
林佳龍表示，出席的四位前外長加上前部長田弘茂、簡又新和林永樂都答應參加這項出版計畫。
該計畫將先展開針對歷任外交部長的訪談，下一步再逐步約訪前大使與前公使等資深外交官。國史館館長陳儀深表示，預計花一到兩年的時間來訪談外長們，且不只是針對他們在部長任內的經歷，還包含其生命史，每位外長的篇幅會均衡呈現，若順利的話，最快第一本書明年問世。
林佳龍指出，這是將外長們與資深外交官們的職場經驗納入國家記憶，也是經驗傳承，危機怎麼處理、跨部會怎麼協調、對外溝通如何拿捏分寸、談判桌上如何守住底線又創造空間，這些都不會寫在教科書裡，卻是外交部最寶貴的內功；此外，他說，出版外交史料專書也展現政府對歷史的透明度，以及對人民負責的態度。
