國民黨花蓮縣長初選民調出爐 游淑貞大勝葉耀輝
國民黨花蓮縣黨部近日進行縣長人選初選民調，縣黨部今天表示，調查結果顯示，吉安鄉長游淑貞支持度為51.9%，葉耀輝支持度為11.8%，全縣13鄉鎮市游淑貞支持比例均高於葉耀輝，全面領先，將建請黨中央提名或徵召游淑貞代表參選花蓮縣長。
縣黨部今天表示，依據中國國民黨115年直轄市長暨縣市長提名特別辦法，本月1日在全縣委員會議討論後，決議以全民調作為花蓮縣長人選提名的重要依據。近日委託專業民意調查公司，針對花蓮市前市長葉耀輝，及吉安鄉長游淑貞兩人進行民調作業。
縣黨部表示，調查結果顯示，游淑貞支持度為51.9%，葉耀輝支持度為11.8%，雙方支持度差距為40.1個百分點；進一步分析顯示，花蓮縣各鄉鎮市中，游淑貞的支持比例均高於葉耀輝，結果反映地方基層與多數民意的期待，將正式建請黨中央提名或徵召游淑貞。
不過，縣黨部聲明稿中僅說明民調結果，並未詳細說明民調執行的方式、日期、件數等相關內容。
