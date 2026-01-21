霸凌仔當司法院秘書長？高金枝譏諷女法官昏迷病女 害她崩潰諮商8次

擁有業務督導權的台灣高等法院爆出霸凌事件，院長高金枝下月屆齡退休，外傳將接任司法院「首席幕僚」秘書長，卻被控「職場霸凌」女法官，不僅公開直指對方「未結」的案件問題很多，更在女法官小孩生病住加護病房時，嗆「就是你個性這麼急，你女兒才會這樣」，讓女法官身心受創，至今已接受8次心理諮商。

高金枝昨與司法院代理院長謝銘洋罕見一同搭車外出，目擊同仁懷疑是前往總統府「面試」，更有人驚訝地說「院長要當秘書長了」。

高金枝畢業於台灣大學法律學系研究所，司法官班第18期結業，曾任檢察官、屏東與高雄地院法官、司法院少年及家事廳廳長、司法院司法行政聽廳長、台中高分院院長等職，也曾任法官協會理事長。

高金枝2023年1月16日上任高院院長，即將在2月9日屆齡退休，高院院長一職會由司法院副秘書長王梅英接任，而高金枝外傳將接手懸缺已久、繼司法院正副院長後的「第三號重要人物」秘書長，如今卻惹上霸凌爭議。

據了解，司法院「罕見」指定業務檢查女法官尚未宣判、仍在審理中的特定案件，並要求說明，女法官覺得疑惑，但仍如實回報。然而，依照實務慣例，司法院通常會針對「已結案」案件業務檢查，當時卻挑選女法官「未結案」案件審查，也引起司法行政介入審判的疑慮。

事後，高金枝在自創的「與院長有約」活動，與女法官在內的3個庭、共12名法官的聚會時，當眾洩漏應保密的業務檢查內容，直接點名女法官程序不合法，並批評「妳的案件問題很多，司法院要妳寫報告」。

女法官反問高女是否看過卷宗，高女坦言「沒有」，同場也有法官「選邊站」，共同抨擊女法官，讓女法官無法接受。據悉，女法官與高金枝先前不認識，也並非辦案品質不良，反而她工作認真積極、判決品質佳，未結案件更長期維持僅有10餘件，讓人不解她為何「被盯上」。

女法官隔日告知同事欲提出霸凌申訴，高金枝得知消息，緊急要女法官到行政庭長辦公室，她親自向女法官口頭道歉，未料道歉前卻再酸女法官，「我不知道你那麼玻璃心耶」。

另外，女法官因小孩腦炎住加護病房不省人事，加上繁重工作而忙得心力交瘁，高金枝某日在高院走廊遇到女法官，開口詢問「聽說你女兒生病」後，酸女法官「就是你個性這麼急，你女兒才會這樣」；高金枝也曾在辦公室指著女法官說「你一定會生病！你一定會生病！」

高金枝曾說過「院長是法院的過客，同仁才是中堅」，但卻多次口無遮攔言語霸凌女法官，讓女法官崩潰不已，必須持續心理諮商，至今已接受8次療程。有高院同仁說，「這樣的行為不叫霸凌，什麼才叫霸凌！」

高金枝擔任高院院長期間，因通譯及庭務員人力不夠，便施行「法官助理下庭」政策，要求法助短時間內獨立跟庭，擔任通譯和庭務員的工作，協助法官提示卷證、點呼、收受證件報到等，卻未給予足夠訓練時間，引起法助集體不滿。然而，當時高院回應由法助協助提示證物、錄音，只是將原屬於法助的職務回歸讓法助執行，並沒有增加工作。

此外，據悉基隆地方法院曾因地下車道鋪面太滑，而向高院申請補助款項，但高金枝到現場查看之後，直指路面一點都不滑，更說「是你們司機技術有問題吧！」