前大法官黃虹霞：不能因不喜歡某判決就修法宣告無效

中央社／ 台北21日電

憲法法庭去年重啟並判定在野黨憲法訴訟法修法違憲，對此國民黨立法院黨團提案修公投法，將憲法法庭判決列為公投項目。前大法官黃虹霞今天表示，立院不能因為不喜歡某個判決，就透過立法要把判決宣告無效，若問她意見，她會認為是違憲。

民進黨立法院黨團、台灣經濟民主連合今天上午舉辦「公投複決憲法法庭判決，是人民作主，還是毀憲亂政？」公聽會，邀請東吳大學法律學院特聘教授張嘉尹、台灣大學法律學院副教授林春元、退休大法官黃虹霞、民間司法改革基金會政策部主任呂政諺與會。

在野黨立委去年三讀通過修正憲訴法，規定參與評議大法官人數不得低於10人，宣告違憲時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人，憲法法庭去年12月19日判決憲法訴訟法修正案違憲。

國民黨團不滿憲法法庭重啟審理案件，遂提出公投法修正草案，增列「憲法法庭就總統、副總統彈劾案件外所為裁判主文全部或一部之複決」的公投事項，並主張公投案通過者，各該選舉委員會應於投票完畢7日內公告公民投票結果，依下列方式處理，增列「憲法法庭裁判於公告之日算至第3日起，失其效力。被宣告違憲之法律，恢復其效力。」

退休大法官黃虹霞表示，依據大法官釋字第185號，憲法第78條規定，「司法院有拘束全國各機關及人民之效力」，因此即使透過法律再交付人民複決，人民也同樣在憲法法庭判決拘束範圍內，不能以公投宣告憲法法庭判決「違憲」或「無效」。

她說，立法院不能因為不喜歡某個判決，就透過立法要把憲法法庭判決宣告無效，她現在已不是大法官，無權做判決，如果問她意見，她會說是違憲。

黃虹霞說，公民投票法規範公投適用核心範圍是「法律之複決」、「立法原則之創制」，是以「直接民權」的方式監督代議政治下的立法院，「重大政策之複決」則是對應監督行政機關，這些公投法適用範疇都非用於監督司法。憲法法庭判決的效力就是憲法位階的效力，除非讓憲法法庭自己變更自己的見解，否則沒有辦法用其他方式來宣告憲法法庭判決無效。

林春元以「棒球賽」比喻說，若裁判判決後，球迷跟球員都不滿意而訴諸投票，看似符合「球迷與球員才是主體」的想像，但最終比的將不再是球賽本身，而是「誰比較會動員」。若「以民主為名」削弱憲法法庭的權威，往往不會帶來更好的民主，反而可能造成一連串憲政危機。

