中央政府總預算至今未審 卓榮泰要求與立院直接辯論
今年度中央政府總預算至今尚未進入立法院相關委員會審查階段，行政院長卓榮泰今天指出，總預算代表總統對國家願景及政院的施政計畫，不容許被延宕與被分割，他要求與立法院辯論、對話，而非由立法院挑三揀四、阻礙國家進步。
立院程序委員會昨天仍未將今年度中央政府總預算案以及「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」與政院版本的「財政收支劃分法部分條文修正草案」等排入委員會審查。
卓榮泰今天出席「第25屆公共工程金質獎頒獎典禮」前受訪表示，並對總預算第八度被擋作出表態。
卓榮泰指出，中央政府年度總預算代表總統賴清德對國家未來這一年的願景，也是行政院整年度整體性的施政計畫，不容許被延宕、被分割、被分裂，「我要求，就3兆350億元整年度中央政府總預算與立法院進行直接辯論，哪一項是國人不需要的？」
他指出，政府也會就2992億元的新增計畫延續性計畫加強說明，希望透過直接要求與國會對話、辯論，再由民眾做公決，而非讓立法院挑三揀四、阻礙國家進步。
