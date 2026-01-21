藍推修法「憲法判決可公投」 前大法官：任何機關都不可宣告憲判無效

國民黨團提出公民投票法修正草案，要讓憲法法庭判決可經公民複決。前大法官黃虹霞表示，憲法法庭判決在本質上並非公投標的，更不屬於公投法適用範疇，若立院執意透過修法推翻，不僅涉違憲疑慮，更可能瓦解我國權力分立的憲政體制；且按照憲判釋字185號，任何機關都不可試圖宣告憲法法庭判決是無效。

民進黨立院黨團今與台灣經濟民主連合舉辦「公投複決憲法法庭判決，是人民作主，還是毀憲亂政？」 公聽會，邀請東吳大學法律學院特聘教授張嘉尹、台灣大學法律學院副教授林春元、前大法官黃虹霞以及民間司法改革基金會政策部主任呂政諺出席。

國民黨與民眾黨2024年底修正憲法訴訟法，試圖拉高大法官評議門檻，隨後遭憲法法庭宣告違憲失效，國民黨團提出公投法修正草案反制，欲將憲法判決交由公民複決。

黃虹霞表示，根據憲判釋字185號，憲法第78條強調司法院解釋具有「拘束全國各機關及人民」效力，意味不論是五院機關、各級法院，乃至於全體國民，皆須受憲法裁判約束，絕不能透過法律修正或公投程序將其宣告為「無效」，因此即便人民有複決權，但在我國的憲政體制下，人民也要遵守憲政原則。

黃虹霞指出，人民不可以宣布憲法判決無效，是因為我國的憲政體制關係，憲政原則人民也要遵守，人民複決權來自於憲法第17條、136條，複決權行使則要法律規定，而現行公投法就是「創制複決法」，名稱上不同，但就是規範憲法賦予人民的創制、複決權的法律，而法律不能牴觸憲法是基本原則，當然也由大法官解釋。

黃虹霞強調，憲法法庭判決的位階等同於憲法，除非由憲法法庭依特定程序自行變更見解，否則包含總統在內的任何機關，都無法宣告憲法判決無效，法律不能牴觸憲法是基本原則，「憲法怎麼說，還是憲法法庭說了算。」

林春元則以「棒球賽」為例，指出若裁判做出判決後，球迷因不滿意結果而訴諸投票表決，最終比賽將淪為誰比較會動員，而非球技本身的競技，若以民主為名削弱司法權威，往往會引發一連串的憲政危機。