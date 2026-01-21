綠調監視畫面緊咬機密資料攜出 黃國昌：沈伯洋看完要不要道歉

立法院外交及國防委員會前天舉行秘密會議，民進黨立委質疑民眾黨立委黃國昌帶走機密資料，民眾黨團書記長陳培瑜今天為此調閱監視器畫面。黃國昌受訪時反嗆，民進黨只想搞政治鬥爭，自己當下發現就隨即繳回，請問調閱錄影帶後是否要道歉。

針對1.25兆元對美軍購特別條例，立法院外交及國防委員會前天邀請國防部長顧立雄提出機密報告，多名民進黨立委輪番質疑黃國昌帶走機密資料。陳培瑜今天在臉書發文表示，針對黃國昌攜帶國防機密走出委員會，她已經向立法院駐警隊申請調閱、複製監視器影片。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，民進黨至今還在炒作這個話題，就能知道他們只想搞政治鬥爭，哪裡有在關心國家大事、人民真正需要的東西，既然民進黨團要調閱錄影帶，就問民進黨立委沈伯洋是否要道歉。

黃國昌說，自己當下發現就立即交回資料，沈伯洋還想用「議事人員追回」這種說法混淆視聽，而民進黨團主張在「立法院議事規則」增訂罰則，其實早在前年就有相關提案，現在竟然連提案內容都不熟，「丟人現眼，回去好好把提案內容看清楚。」

此外，今年度總預算持續卡關，國民黨團、民眾黨團上周聯手在立法院會提案，促請立法院同意動支38項新興計畫預算，全案順利逕付二讀並交付協商，國民黨團書記長羅智強、民眾黨團總召黃國昌明天將召集協商。

黃國昌對此表示，行政院並未依法編列預算，立法院又要怎麼依法審議，民眾黨近期公布相關民調，多數民眾認同行政院應該依法編列預算，包括軍人加薪、警消人員退休金等項目，「等到行政院依法編列預算，立法院才有辦法依法審查預。」

黃國昌說，行政院點菜式編列預算，踐踏軍人跟退休警消權益，民進黨還有什麼顏面指責立法院沒有審查預算，請問違法編列的預算要怎麼審查。

黃國昌表示，當執政者選擇擺爛的時候，在野黨只能選擇解決問題，針對民生與地方政府急迫需要的預算，立法院先行透過審查的方式准予動支，反倒是民進黨一天到晚在吵TPASS，「現在我們願意趕快通過、嘉惠所有通勤族，反而卻是民進黨立委在阻擋杯葛。」

黃國昌說，民進黨根本不在乎民生經濟，只想把人民當肉票進行政治鬥爭，從TPASS、生育補助到勞工補貼皆是如此，執政黨寧願杯葛也不願意放行，反觀在野黨才是真正苦民所苦，面對行政院違法還是願意將其先行動支，「第一次看到這樣的行政院，這是什麼政府啊？太離譜了吧。」