快訊

川普乘空軍一號突遇「電力問題」！追蹤圖曝高空急轉彎折返基地

2台灣人失聯！阿蘇降雪急凍零下4.2度 熊本消防認了「難派無人機」

安倍晉三槍擊案判決：日本法院判決兇手山上徹也「無期徒刑」

綠調監視畫面緊咬機密資料攜出 黃國昌：沈伯洋看完要不要道歉

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院外交及國防委員會前天舉行秘密會議。國防部長顧立雄（左）列席報告軍購執行案項，與黃國昌（中）等立委握手致意。記者邱德祥／攝影
立法院外交及國防委員會前天舉行秘密會議。國防部長顧立雄（左）列席報告軍購執行案項，與黃國昌（中）等立委握手致意。記者邱德祥／攝影

立法院外交及國防委員會前天舉行秘密會議，民進黨立委質疑民眾黨立委黃國昌帶走機密資料，民眾黨團書記長陳培瑜今天為此調閱監視器畫面。黃國昌受訪時反嗆，民進黨只想搞政治鬥爭，自己當下發現就隨即繳回，請問調閱錄影帶後是否要道歉。

針對1.25兆元對美軍購特別條例，立法院外交及國防委員會前天邀請國防部長顧立雄提出機密報告，多名民進黨立委輪番質疑黃國昌帶走機密資料。陳培瑜今天在臉書發文表示，針對黃國昌攜帶國防機密走出委員會，她已經向立法院駐警隊申請調閱、複製監視器影片。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，民進黨至今還在炒作這個話題，就能知道他們只想搞政治鬥爭，哪裡有在關心國家大事、人民真正需要的東西，既然民進黨團要調閱錄影帶，就問民進黨立委沈伯洋是否要道歉。

黃國昌說，自己當下發現就立即交回資料，沈伯洋還想用「議事人員追回」這種說法混淆視聽，而民進黨團主張在「立法院議事規則」增訂罰則，其實早在前年就有相關提案，現在竟然連提案內容都不熟，「丟人現眼，回去好好把提案內容看清楚。」

此外，今年度總預算持續卡關，國民黨團、民眾黨團上周聯手在立法院會提案，促請立法院同意動支38項新興計畫預算，全案順利逕付二讀並交付協商，國民黨團書記長羅智強、民眾黨團總召黃國昌明天將召集協商。

黃國昌對此表示，行政院並未依法編列預算，立法院又要怎麼依法審議，民眾黨近期公布相關民調，多數民眾認同行政院應該依法編列預算，包括軍人加薪、警消人員退休金等項目，「等到行政院依法編列預算，立法院才有辦法依法審查預。」

黃國昌說，行政院點菜式編列預算，踐踏軍人跟退休警消權益，民進黨還有什麼顏面指責立法院沒有審查預算，請問違法編列的預算要怎麼審查。

黃國昌表示，當執政者選擇擺爛的時候，在野黨只能選擇解決問題，針對民生與地方政府急迫需要的預算，立法院先行透過審查的方式准予動支，反倒是民進黨一天到晚在吵TPASS，「現在我們願意趕快通過、嘉惠所有通勤族，反而卻是民進黨立委在阻擋杯葛。」

黃國昌說，民進黨根本不在乎民生經濟，只想把人民當肉票進行政治鬥爭，從TPASS、生育補助到勞工補貼皆是如此，執政黨寧願杯葛也不願意放行，反觀在野黨才是真正苦民所苦，面對行政院違法還是願意將其先行動支，「第一次看到這樣的行政院，這是什麼政府啊？太離譜了吧。」

行政院 黃國昌 民進黨

延伸閱讀

立院不給複製監視器 綠委轟包庇：請黃國昌說明消失死角「關鍵42秒」

以南韓彈劾朴槿惠、尹錫悅為例 黃國昌盼尋14名良心綠委入列

兩者無從屬關係…沈伯洋：藍白要把立院變法庭 叫總統來受審

彈劾賴總統 黃國昌援引蘇貞昌：用憲法的藥治憲政的亂

相關新聞

民眾黨推不在籍投票 吳欣岱批制度倒退：恐成「以民主顛覆民主」

民眾黨立法院黨團提出《不在籍投票法》草案，規劃採用移轉投票或至指定場所的投票方式，適用對象為設籍於中華民國自由地區、依法具有投票權與公投權者，涵蓋總統副總統、中央與地方公職人員選舉及全國性公投。該案已於去年12月12日於立法院會逕付二讀並交付協商，引發政壇與公民團體關注。

綠調監視畫面緊咬機密資料攜出 黃國昌：沈伯洋看完要不要道歉

立法院外交及國防委員會前天舉行秘密會議，民進黨立委質疑民眾黨立委黃國昌帶走機密資料，民眾黨團書記長陳培瑜今天為此調閱監視...

立院不給複製監視器 綠委轟包庇：請黃國昌說明消失死角「關鍵42秒」

民眾黨立委黃國昌日前出席立院外交國防委員會秘密會議，稱不小心帶走國防機密資料，前後時間不到30秒。民進黨立院黨團書記長陳...

影／民進黨團調閱錄影畫面 要求黃國昌說明消失的42秒

立法院外交國防委員會機密會議，民眾黨立委黃國昌涉嫌帶走機密資料，被官員緊急追回。黃國昌事後回應稱「不小心夾到」，前後僅3...

無家者增政府難解決問題 羅智強提案修法源自一場善舉

我國股市屢創新高，科技類股欣欣向榮，但人潮熙熙攘攘的台北車站周遭，無家者席地而息，在寒冬中形成鮮明對比。國民黨立委羅智強等提案修法「社會救助法」增訂「無家者專章」，明定中央政府責任和作為，由法規面協助無家者。羅智強說，他之所以提出這項修法，源自於5年前的「一件事」，我國仍缺全國層級、系統性的無家可歸預防政策，明顯落後國際；也有台北市議員表示，無家者問題不應是地方政府的單一責任。

滯銷風暴／台灣鯛漁民賣價一斤剩21元 市場卻賣70元？

「價格崩盤很嚴重欸，一斤才賣21元，養越多賠越多，這波可能會損失百萬！」台灣鯛掀起滯銷風暴，然而聯合報數位版記者調查嘉義與台中等地的菜市場行情，發現台灣鯛從產地運到菜市場後，攤販報出卻是一台斤70元至80元。也就是說，在台灣鯛產銷失衡中，認賠殺出的只有漁民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。