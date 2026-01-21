立院不給複製監視器 綠委轟包庇：請黃國昌說明消失死角「關鍵42秒」

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨黨團書記長陳培瑜與立委沈伯洋，上午前往立法院警衛隊辦公室，調閱國防委員會外走廊錄影系統的影像資料。觀看後陳培瑜記下黃國昌離開的錄影時間序。記者黃義書／攝影
民眾黨立委黃國昌日前出席立院外交國防委員會秘密會議，稱不小心帶走國防機密資料，前後時間不到30秒。民進黨立院黨團書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋今前往調閱監視器，但複製監視器資料被秘書長周萬來否決。沈伯洋批，國家機密被帶走沒關係，過程卻變機密。陳培瑜要求黃說明消失在攝影機外的42秒。

沈伯洋表示，機密資料被帶走，對國家安全和國家機密而言，還是存在一定程度的危險，因此希望能調閱立法院的監視器錄影帶，確保國家機密沒有被洩漏，但沒想到過去只要是針對民進黨的錄影帶都能馬上釋出，如今現在卻要經過重重關卡才能觀看，「國家機密被帶走沒關係，結果帶走的過程反而變成機密」，這是目前對立法院感到感到不可思議的地方。

陳培瑜說，立法院同意調閱監視器，但只能在現場觀看、無法複製，而申請複製資料這部分被周萬來否決，國家機密不被重視，他們想看監視器反而變成機密，這非常荒謬。

陳培瑜說，立法院現在到底是誰當家？就是藍白當家，是韓國瑜跟周萬來說了算，對於黃國昌疑似洩密的行為，卻選擇包庇，強調監視器畫面不應該是機密，應該向全國人民公開透明地說明。

民進黨黨團書記長陳培瑜（右一）與立委沈伯洋（右二）上午前往立法院警衛隊辦公室，調閱國防委員會外走廊錄影系統的影像資料。記者黃義書／攝影
機密 監視器 陳培瑜 黃國昌

民眾黨推不在籍投票 吳欣岱批制度倒退：恐成「以民主顛覆民主」

民眾黨立法院黨團提出《不在籍投票法》草案，規劃採用移轉投票或至指定場所的投票方式，適用對象為設籍於中華民國自由地區、依法具有投票權與公投權者，涵蓋總統副總統、中央與地方公職人員選舉及全國性公投。該案已於去年12月12日於立法院會逕付二讀並交付協商，引發政壇與公民團體關注。

無家者增政府難解決問題 羅智強提案修法源自一場善舉

我國股市屢創新高，科技類股欣欣向榮，但人潮熙熙攘攘的台北車站周遭，無家者席地而息，在寒冬中形成鮮明對比。國民黨立委羅智強等提案修法「社會救助法」增訂「無家者專章」，明定中央政府責任和作為，由法規面協助無家者。羅智強說，他之所以提出這項修法，源自於5年前的「一件事」，我國仍缺全國層級、系統性的無家可歸預防政策，明顯落後國際；也有台北市議員表示，無家者問題不應是地方政府的單一責任。

滯銷風暴／台灣鯛漁民賣價一斤剩21元 市場卻賣70元？

「價格崩盤很嚴重欸，一斤才賣21元，養越多賠越多，這波可能會損失百萬！」台灣鯛掀起滯銷風暴，然而聯合報數位版記者調查嘉義與台中等地的菜市場行情，發現台灣鯛從產地運到菜市場後，攤販報出卻是一台斤70元至80元。也就是說，在台灣鯛產銷失衡中，認賠殺出的只有漁民...

