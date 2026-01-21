立院不給複製監視器 綠委轟包庇：請黃國昌說明消失死角「關鍵42秒」

民眾黨立委黃國昌日前出席立院外交國防委員會秘密會議，稱不小心帶走國防機密資料，前後時間不到30秒。民進黨立院黨團書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋今前往調閱監視器，但複製監視器資料被秘書長周萬來否決。沈伯洋批，國家機密被帶走沒關係，過程卻變機密。陳培瑜要求黃說明消失在攝影機外的42秒。

沈伯洋表示，機密資料被帶走，對國家安全和國家機密而言，還是存在一定程度的危險，因此希望能調閱立法院的監視器錄影帶，確保國家機密沒有被洩漏，但沒想到過去只要是針對民進黨的錄影帶都能馬上釋出，如今現在卻要經過重重關卡才能觀看，「國家機密被帶走沒關係，結果帶走的過程反而變成機密」，這是目前對立法院感到感到不可思議的地方。

陳培瑜說，立法院同意調閱監視器，但只能在現場觀看、無法複製，而申請複製資料這部分被周萬來否決，國家機密不被重視，他們想看監視器反而變成機密，這非常荒謬。