影／民進黨團調閱錄影畫面 要求黃國昌說明消失的42秒

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
民進黨黨團書記長陳培瑜與立委沈伯洋，上午前往立法院警衛隊辦公室，調閱國防委員會外走廊錄影系統的影像資料。觀看後陳培瑜記下黃國昌離開的錄影時間序。記者黃義書／攝影
民進黨黨團書記長陳培瑜與立委沈伯洋，上午前往立法院警衛隊辦公室，調閱國防委員會外走廊錄影系統的影像資料。觀看後陳培瑜記下黃國昌離開的錄影時間序。記者黃義書／攝影

立法院外交國防委員會機密會議，民眾黨立委黃國昌涉嫌帶走機密資料，被官員緊急追回。黃國昌事後回應稱「不小心夾到」，前後僅30秒就歸還，並質疑外界「刻意抹黑」。對此，民進黨黨團書記長陳培瑜與立委沈伯洋，上午前往立法院警衛隊辦公室，調閱國防委員會會外走廊錄影系統的影像資料。

陳培瑜原本表示要帶媒體一同進入觀看，並複製影片，但遭立法院長韓國瑜及秘書長周萬來以「機密」為由拒絕。僅由申請人陳培瑜一人，及得可再帶一人沈伯洋進入查看錄影資料。對於相關資料是否是機密，陳培瑜表示後續調查可以討論，但監視器的畫面不應該是機密，應該向全國人民公開。

觀看國防外交委員會走廊的影像資料後，沈伯洋說明表示，國防外交委員會走廊有2台攝影機，但樓梯間沒有，黃國昌帶出機密資料離開的時間是近1分半鐘，其中不在鏡頭的時間，精算後有42秒。陳培瑜就觀看影片的時間序，要幫黃國昌「恢復記憶」，指黃國昌說自己的「體感時間」只有30秒，但超過了。陳培瑜表示，10點40分5秒黃國昌走出委員會右手拿著資料。40分21秒走下樓梯，這是沈伯洋說的沒有攝影機的角度，到10點41分03秒，中間經過42秒，完全沒有攝影機的角度，人才走上來，期間42秒黃國昌的後面還跟著兩個助理，手上都拿著手機。

陳培瑜表示國防外交委員會的「機密資料」有幾頁不能告知，但拿著手機42秒，足以把手中的資料拍完。黃國昌到10點41分03秒走上樓梯，再回到國防外交委員，軍官走出要回資料的時間到10點41分20秒。黃國昌離開整個時間1分15秒，不再攝影機的時間是42秒，黃國昌到底有沒有把國防資料外洩大家可想而知，陳培瑜要求黃國昌出面說明。

民進黨黨團書記長陳培瑜（右一）與立委沈伯洋（右二）上午前往立法院警衛隊辦公室，調閱國防委員會外走廊錄影系統的影像資料。陳培瑜原本要帶媒體一同進入觀看並複製影片，遭以「機密」為由拒絕，僅申請人陳培瑜與沈伯洋進入查看錄影資料。記者黃義書／攝影
民進黨黨團書記長陳培瑜（右一）與立委沈伯洋（右二）上午前往立法院警衛隊辦公室，調閱國防委員會外走廊錄影系統的影像資料。陳培瑜原本要帶媒體一同進入觀看並複製影片，遭以「機密」為由拒絕，僅申請人陳培瑜與沈伯洋進入查看錄影資料。記者黃義書／攝影
民進黨黨團書記長陳培瑜（左）與立委沈伯洋（右）上午前往立法院警衛隊辦公室，調閱國防委員會外走廊錄影系統的影像資料。陳培瑜原本要帶媒體一同進入觀看並複製影片，遭以「機密」為由拒絕，僅申請人陳培瑜與沈伯洋進入查看錄影資料。記者黃義書／攝影
民進黨黨團書記長陳培瑜（左）與立委沈伯洋（右）上午前往立法院警衛隊辦公室，調閱國防委員會外走廊錄影系統的影像資料。陳培瑜原本要帶媒體一同進入觀看並複製影片，遭以「機密」為由拒絕，僅申請人陳培瑜與沈伯洋進入查看錄影資料。記者黃義書／攝影

