轟賴總統落跑…傅崐萁：掏空台灣40兆 不敢來面對全國國民

藍白立法院黨團提出賴清德總統彈劾案，立法院今天舉行全院委員會審查，賴總統拒絕列席。藍白諷刺賴總統「落跑」，擺了賴總統的人形立牌狠酸。提案人、國民黨團總召傅崐萁說，賴清德絕對不是民主先生，奉送台積電，短期內掏空台灣40.5兆元，全民一起彈劾賴清德。

賴總統彈劾案為我國憲政首例。賴總統日前表示「彈劾是浪費時間」，昨正式拒絕列席全院委員會審查，成我國憲政史上首位堅拒列席審查的被彈劾總統。

立法院今舉行全院委員會審查，因賴總統拒絕出席，藍白擺出賴總統著皇帝服的人形立牌，諷其是「清德宗」如皇帝。

傅崐萁說，賴清德絕對不是民主先生，更不是台灣的驕傲。賴總統不只敗壞台灣的民主憲政，更毀壞我國國家安全及國防之盾。賴總統在違法賣台、掏空、亂政之下，讓我國賴以保持國安、人民生存的經濟命脈台積電，移往他國。

傅崐萁表示，當台灣受到任何可能的國防、國安威脅時，全世界為了要守護台積電，都會群起來守護台灣。賴總統短短1年6個月的任期當中，卻把台積電上中下游奉送到國外，還要奉送5千億美元，不只把護國神山摧毀，還把我國賴以維生的6000億美元、約合台幣19兆元外匯存底，90% 多都買了外債。

傅崐萁表示，賴總統短期內掏空台灣40.5兆元，這是三代人共同的努力。今天必須為民請命，一起來守護台灣的民主，守護國安之盾、經濟之盾，全民一起彈劾賴清德。

傅崐萁則在發言階段，轟賴總統選擇落跑，不敢來面對全國的國民。「賣台」是賴清德及民進黨一貫的本質。台積電是台灣的重中之重，美國總統川普全力爭取美國人的權利，但賴總統身為中華民國的總統，完全沒有看見其到底為台灣人爭取了什麼。在台美經貿談判過程當中，用大內宣來告訴大家，15%的關稅比肩日韓，但我方繳出的「權利金」卻是國安、經濟的命脈。當美國擁有了台積電，台灣還剩下什麼？

傅崐萁表示，「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，就是今天民進黨執政、賴清德政權的寫照。為推動台獨，大家要勒緊褲帶。當賴清德不斷強調要抗中保台，要保衛台灣的安全。立法院通過軍人加薪，讓維護社會安定的警消有完整退休機制能安養終老，賴清德卻是選擇對抗、不公布、不實施立院三讀法案的暴君。