聯合新聞網／ 綜合報導
不在籍投票專法，立院逕付二讀，吳欣岱強烈反對。
民眾黨立法院黨團提出《不在籍投票法》草案，規劃採用移轉投票或至指定場所的投票方式，適用對象為設籍於中華民國自由地區、依法具有投票權與公投權者，涵蓋總統副總統、中央與地方公職人員選舉及全國性公投。該案已於去年12月12日於立法院會逕付二讀並交付協商，引發政壇與公民團體關注。

對此，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱強烈反對，直言該草案「不理性、不科學也不務實」，未充分考量行政作業現實，也未清楚說明如何解決可能衍生的問題。她指出，台灣現行投開票制度公開透明，已是國際模範生，甚至南韓都有聲音，希望能引入台灣式的人工計票制度，如今民眾黨卻推動不在籍投票，形同制度倒退。

吳欣岱認為，不在籍投票勢必衝擊現有流程，包括增加登記、運送與秘密保管等環節，在偏鄉地區更可能破壞秘密投票原則。她強調，台灣從來沒有投票率過低的問題，沒有迫切引入不在籍投票的必要性。

她進一步指出，在中國持續對台進行介選的背景下，更應審慎對待任何可能引發爭議的制度調整，「中國最想要的就是讓人民懷疑制度本身」。她直言，中國若能介選南韓，放過台灣「根本不可能」。因此，不在籍投票恐被用來「以民主顛覆民主」。

吳欣岱提出四點立場：

第一，台灣投開票制度已成熟透明，引入不在籍投票只會增加風險。

第二，台灣投票率本就名列前茅，無立即必要性。

第三，在中國因素下，任何可能造成爭議的制度都須審慎以對。

第四，台灣基進堅決反對不在籍投票，認為守住投開票公信力才是守住台灣民主的命脈。

台灣基進北市黨部主委吳欣岱反對不在籍投票，提出4點聲明。
台灣基進北市黨部主委吳欣岱反對不在籍投票，提出4點聲明。圖／引用自吳欣岱臉書

民眾黨推不在籍投票 吳欣岱批制度倒退：恐成「以民主顛覆民主」

