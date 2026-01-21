前總統名字有1共同點 蔡英文「海巡」反問：很奇怪嗎？

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為前總統陳水扁（左）、前總統蔡英文（右）出席中華民國114年國慶日活動。本報資料照片
圖為前總統陳水扁（左）、前總統蔡英文（右）出席中華民國114年國慶日活動。本報資料照片

一名網友在社群平台Threads發問，指3名前總統名字「好怪」，認為台灣找不到第二個同名的人，包括陳水扁馬英九蔡英文。該篇文章引來前總統蔡英文親自留言反問「叫英文很奇怪嗎？」讓原PO又驚又喜，「生涯成就：被前總統欽點」，其他網友好羨慕。

蔡英文近來在社群平台Threads相當活躍，不時「海巡」，每次留言都引起話題。有網友發文，「仔細想想台灣的總統一堆人名字都好怪，英九、水扁、英文，感覺台灣找不到第二個同名的人，尤其是水扁」。蔡英文對此留言，「叫英文很奇怪嗎？」

其他網友表示，「英九、英文，要不是不同姓氏，我還以為是兄妹」、「水扁我記得有，跟總統同名可以無條件改名」、「因為那年代取名風格就這樣啊，家豪、雅婷、怡君、宗翰是七年級的，了不起快50歲，太年輕了」、「你把小孩名字取得非主流一點，他長大就有機會做總統」。

有網友列舉菜市場名，「你可以想像家豪當上總統會怎樣嗎，我覺得會滿好笑的」、「無法想像把票投給承翰，感覺國中的時候很愛抄我作業」、「全台灣的張家豪陳怡君、陳冠宇，麻煩努力點，基數那麼多還沒當上總統」。

也有網友說，「蔡英文就有同名的」、「英文路過，想改名，但好麻煩，就算了」、「英文姓蔡，但英文很好，命名真的是玄學」、「基本上都是又大又重的字，不是什麼人都能撐起來的字，姓名學是有道理的」、「其實將軍的名字還比較特殊，像李天羽、唐飛、雷光旦、李翔宙、陳鎮夷，一聽就知道是將軍，充滿了霸氣」、「毛治國張善政也是，奇怪，好像出生就知道未來要進軍政界」、「過個20年看看有沒有鮭魚當上總統」。

蔡英文 馬英九 菜市場名 毛治國 陳怡君 陳水扁 李翔宙 張善政 張家豪

