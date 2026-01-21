鄭麗文拜會馬英九 聚焦兩岸破冰

國民黨主席鄭麗文昨拜會前總統馬英九，兩人會面近一小時，話題聚焦在兩岸關係的交流與破冰；傳出月底將由國民黨副主席蕭旭岑率團重啟國共論壇，鄭麗文昨受訪時仍未鬆口確切時間，僅定調該論壇為「第一次智庫交流論壇活動」。

鄭麗文昨在副主席蕭旭岑、張榮恭、文傳會主委吳宗憲、發言人牛煦庭、江怡臻陪同下，前往拜會馬英九。

鄭麗文說，馬英九一再強調，賴清德總統自許為「務實的台獨工作者」，但「務實」與「台獨」基本上就是不相容的邏輯，是不通的，台獨就是死胡同，國際社會放諸四海沒有人支持，所以未來國家的前途，兩岸和平至關重要。

鄭麗文表示，兩岸兵凶戰危全世界高度關注，國民黨一定要負起歷史的重責大任，扭轉乾坤，讓兩岸能融冰，化解現在非常緊繃的局勢，所以國民黨希望能積極推動兩岸交流對話。她相信，兩岸交流是多數台灣主流民意的高度期待，台灣戰後如此偉大的經濟、民主的成就，不應該因戰爭毀於一旦。

鄭麗文還說，馬英九向她分享過去與中共總書記習近平會面的諸多經驗，過程亦感受到馬非常親切溫暖，講了很多小故事。馬還特別提醒她，如果要到大陸訪問，第一，不能穿高跟鞋，第二，現在就要開始練毛筆字。她也笑稱，臨時抱佛腳恐怕已經來不及。