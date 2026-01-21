聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文拜會馬英九 聚焦兩岸破冰

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

國民黨主席鄭麗文昨拜會前總統馬英九，兩人會面近一小時，話題聚焦在兩岸關係的交流與破冰；傳出月底將由國民黨副主席蕭旭岑率團重啟國共論壇，鄭麗文昨受訪時仍未鬆口確切時間，僅定調該論壇為「第一次智庫交流論壇活動」。

鄭麗文昨在副主席蕭旭岑、張榮恭、文傳會主委吳宗憲、發言人牛煦庭、江怡臻陪同下，前往拜會馬英九。

鄭麗文說，馬英九一再強調，賴清德總統自許為「務實的台獨工作者」，但「務實」與「台獨」基本上就是不相容的邏輯，是不通的，台獨就是死胡同，國際社會放諸四海沒有人支持，所以未來國家的前途，兩岸和平至關重要。

鄭麗文表示，兩岸兵凶戰危全世界高度關注，國民黨一定要負起歷史的重責大任，扭轉乾坤，讓兩岸能融冰，化解現在非常緊繃的局勢，所以國民黨希望能積極推動兩岸交流對話。她相信，兩岸交流是多數台灣主流民意的高度期待，台灣戰後如此偉大的經濟、民主的成就，不應該因戰爭毀於一旦。

鄭麗文還說，馬英九向她分享過去與中共總書記習近平會面的諸多經驗，過程亦感受到馬非常親切溫暖，講了很多小故事。馬還特別提醒她，如果要到大陸訪問，第一，不能穿高跟鞋，第二，現在就要開始練毛筆字。她也笑稱，臨時抱佛腳恐怕已經來不及。

馬英九 鄭麗文 國民黨

延伸閱讀

影／聚焦兩岸交流！馬英九分享馬習會經驗 叮囑鄭麗文訪陸「別穿高跟鞋」

昔為選黨主席廝殺 趙少康曝上周與鄭麗文、郝龍斌吃和解飯

新北市長提名…冷回鄭麗文？ 侯友宜請大家放心：會扮演好自己角色

柯文哲批蔣萬安營養午餐免費騙選票 鄭麗文：社會意涵不一樣

相關新聞

賴總統遭提案彈劾「拒赴審查會」 國民黨團：等同默認人民的質疑

明日將舉行賴清德總統彈劾案審查會，總統府稍早表達賴總統將拒絕出席。國民黨立法院黨團表示，賴總統此舉是對藐視民意、踐踏憲政...

遭黃國昌嗆回去重讀法律 詹晉鑒：洩密責任不在時間長短

民眾黨立委黃國昌遭指帶走國防機密資料，民進黨中正萬華市議員擬參選人張銘祐、律師詹晉鑒，今赴台北地檢署告發黃國昌違反國安法...

影／聚焦兩岸交流！馬英九分享馬習會經驗 叮囑鄭麗文訪陸「別穿高跟鞋」

國民黨主席鄭麗文今下午拜會前總統馬英九，兩人會談近一小時。鄭麗文在會後受訪指出，此次拜會大多時間聚焦在兩岸關係的交流與破...

民眾黨6立委確定請辭！劉書彬、陳昭姿續留原因曝 韓國瑜：隨時歡迎回娘家

民眾黨不分區立委執行兩年條款，立法院人事處發函，民眾黨立委黃國昌、張啓楷、林國成、林憶君、麥玉珍、黃珊珊將在2月1日辭去...

確定不現身！賴總統函覆立院不列席彈劾審查會 朝野11立委明將輪流發言

針對藍白立委發起的彈劾案，據了解，總統府今（20日）稍早回覆立法院稱，依據憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，...

賴總統拒列席彈劾審查會 藍白譴責

藍白立院黨團提案彈劾賴清德總統，立法院今舉行全院委員會審查，並邀被彈劾人賴總統說明。總統府昨下午發函給立法院指出，依據憲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。