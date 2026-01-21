趙少康新書發表 藍綠白要角「大和解」

立法院昨天難得出現朝野大和解場面。曾任立委的中廣前董事長趙少康昨天在立法院舉行新書發表會，藍綠白政壇要角到場致意。趙少康書中提及曾與民進黨前主席施明德喝「大和解咖啡」，民進黨立院黨團總召柯建銘拋出提問：「什麼時候續杯？」趙少康笑答，若有機會，他很願意找三黨再喝大和解咖啡。

趙少康昨舉行「七十少年」新書發表會，考試院前院長關中、行政院前秘書長薛香川、國民黨主席鄭麗文、台北市前市長郝龍斌，以及多位藍營立委、議員到場。趙少康說，當年的大和解咖啡就在立法院群賢樓二樓喝的，「今天有不同黨派領袖在場，希望朝野能更和諧，讓和解咖啡『續杯』」。

立法院長韓國瑜表示，當年被稱「政治金童」的趙少康掀起全台政治旋風，和施明德喝大和解咖啡，造成政壇極大震撼；趙少康開創太多台灣民主不可思議的先河，值得後輩學習。

柯建銘致詞時自稱是「萬藍叢中一點綠」，他和韓國瑜、趙少康都是一九九三年的同事，當時趙已是第三任立委，算是他和韓的政治前輩；趙少康看盡春花秋月，他只想問：「什麼時候大和解咖啡續杯？」這個比較重要。

國民黨團總召傅崐萁說，朝野本來就該和解，大家同心協力守護國家，看到趙少康行俠仗義，沒有私心，為國家，成為和解咖啡推手，真的很感動。

民眾黨主席黃國昌說，卅年前趙少康和施明德有氣度、胸襟和視野，為台灣坐下來，跨越彼此歧見，幫當時混濁的台灣政壇打出新的道路；賴總統曾邀韓國瑜到總統府喝咖啡，有沒有心做成事，最後的結果，大家瞭然於胸。

趙少康回應表示，如果大家願意，他可以扮演媒婆，把不同黨派結合在一起，大家互讓一步，朝野就可以和諧，很多法案政策就能推動，否則僵在這裡，非國家之福。

鄭麗文事後受訪時也說，期盼朝野能理性對話，但是很無奈，到目前沒有感受到來自執政黨的任何善意，「喝大和解咖啡我隨時候教，隨時奉陪」。

國民黨主席選舉期間，鄭麗文與郝龍斌陣營激烈廝殺。鄭麗文昨在台上與趙少康互動熱絡，不時交頭接耳，郝龍斌則在台下，未與鄭互動。趙少康會後受訪透露，三人上周一同吃晚餐，大家互相擁抱、握手，兩人「早就已經和解了」。鄭麗文也說，「選舉過了就翻篇了」，國民黨面對內外交迫的挑戰，必須快速整隊團結，擔起護住台灣民主，開創和平的重責大任。

大罷免亮票 趙少康拘役55日緩刑

記者王聖藜／台北報導

中廣前董事長趙少康去年「七二六」大罷免投票日，被控展示選票給媒體拍攝亮票違反選罷法，趙認罪並保證不再犯，律師建請法官輕判。台北地方法院昨判趙拘役五十五日，得易科罰金，緩刑二年，支付公庫五萬元。可上訴。趙則表示，會再跟律師討論是否上訴。他開玩笑稱：「我在想要不要去給他關五十五天算了，什麼都做過，沒坐過牢。」