冷眼集／賴總統放棄說明機會 反顯執政傲慢

藍白立法院黨團共同提出彈劾賴清德總統案，成為中華民國憲政史上首宗總統彈劾案。然而，賴總統昨天回函立法院，拒絕列席全院委員會審查說明。賴總統此舉，不僅成為我國憲政史上首位拒絕列席彈劾審查的國家元首，更是在憲法實踐的關鍵時刻，寫下了無視國會監督的惡例。

彈劾為我國憲法賦予國會監督總統、副總統最嚴肅且莊嚴的權力。立法院為行使這項憲法權力，在「立法院職權行使法」規定，得邀請被彈劾人列席說明。依該條文，是否邀請被彈劾人列席說明的主動權在立法院；該法雖未對總統作何規範，但總統作為被彈劾人，經立院邀請，列席說明既是義務，也是對外說明的機會與權利。

可惜，總統可能以為立院邀請列席說明，就是要對總統施以羞辱，因此先入為主地排斥此項邀請，因此才會在回函立院中宣稱「依據憲法法庭判決意旨，立法院無直接問責總統之權」。但對照總統府先前表示「尊重國會相關職權」，根本是說一套做一套，也難怪被在野黨批評「公然藐視民意機關」。

檢視此次彈劾的起因，源於行政院長卓榮泰在賴總統支持下，對覆議失敗後的再修版「財政收支劃分法」採取「不副署、不公布」的手段，導致法案無法生效，創下憲政負面首例。

立法院身為最高民意機關，針對總統是否「違憲失職」提出彈劾，是現行制度內少數能直接制衡權力核心的手段。縱使藍白立委席次與國會最後通過彈劾的門檻仍有距離，但既可提案，就不該有「浪費時間」的問題；否則，以民進黨立委在立法院的少數席次，若沒有藍白立委支持，所提法案根本過不了，難道民進黨立委就不提案了？或者 提案就是「浪費時間」？

同理，面對近兩年賴總統執政下國內外的局勢動盪，以及諸多破壞憲法權力分立原則等情狀，在野黨代表人民欲對賴總統發出「靈魂拷問」，本就有政治現實及憲法上的正當性；賴總統輕率放棄說明機會，還輕蔑地指在野黨為「浪費時間」，徒然反映執政者的傲慢，只會讓民眾更覺寒心。