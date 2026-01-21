賴總統拒列席彈劾案審查 學者嘆可惜：總統應到立院說明

藍白立法院黨團提出賴清德總統彈劾案，立法院今天舉行全院委員會審查，賴總統拒絕列席。學者表示「可惜」，賴總統如認彈劾並無正當性，應列席說明；賴總統拒絕列席，在野黨唯一制衡方法就是訴諸直接民意，力促二○二八政黨輪替。

賴總統彈劾案為我國憲政首例。賴總統日前表示「彈劾是浪費時間」，昨正式拒絕列席全院委員會審查，也成為我國憲政史上首位堅拒列席審查的被彈劾總統。

台北大學公行系教授劉嘉薇表示，總統被提出彈劾，是憲政史上重大的事件，總統即使覺得自己不應該被彈劾，也應該公開說明針對被彈劾理由的回應。

至於近期國際局勢動盪且有重大國情事件，如美台關稅談判落幕，行政院提出一點二五兆元國防特別條例草案等，在野黨認為賴總統有列席說明的責任；劉嘉薇則認為，這些跟在野黨彈劾總統的理由沒有完全直接相關，不一定要在立法院說明。

對於賴總統不列席彈劾審查會，劉嘉薇表示，當制度走不通，在野黨想制衡總統，只能訴諸民意，試圖讓人民知道中央執政不佳，應該在下次總統選舉讓政黨輪替。

東吳大學政治系教授蘇子喬認為，按現行制度，立法院得邀請被彈劾人列席說明，被彈劾人非有出席義務或責任；賴總統可惜的地方是，如真認為彈劾無正當性，應列席說明為何彈劾沒有正當性，且在野黨也預期賴總統不會列席，賴總統列席也能讓民眾眼睛一亮，在野黨如何對待賴總統、賴總統如何表述，均可供民眾檢視。