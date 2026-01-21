賴總統拒列席彈劾審查會 藍白譴責

藍白立院黨團提案彈劾賴清德總統，立法院今舉行全院委員會審查，並邀被彈劾人賴總統說明。總統府昨下午發函給立法院指出，依據憲法法庭判決意旨，立法院並無直接向總統問責之權，亦不得課予憲法未明定之義務，為符合憲政體制，總統將不列席全院委員會說明。

對於賴總統拒絕列席彈劾案審查會，國民黨團批評賴藐視民意、踐踏憲政，證明了其心虛與怯懦，更等同「默認」人民對他的質疑；國民黨全體立委會嚴審彈劾案，並將賴政府違法亂紀攤在陽光下，議場上的那張空椅子，將成為賴總統逃避責任、背棄人民的歷史鐵證。

民眾黨團則質疑，彈劾總統權是立法院對總統及副總統提出的憲政追究程序，需經全體立委二分之一以上提議、三分之二以上決議，通過後再向憲法法庭聲請審理；憲法法庭現在都是賴總統人馬，但賴總統連到立法院面對憲政程序都要閃，「賴清德到底有多怕立法院？」

民眾黨秘書長周榆修還表示，賴總統擔任台南市長期間不進議會備詢，現在就連立法院審查總統彈劾案也不到，「賴式憲法不意外」。

立法院排定今、明兩天舉行全院委員會審查彈劾案。由於賴總統不列席，今天審查會將由領銜提案人國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌說明彈劾意旨後，接著由朝野十一位立委發言，每人發言十分鐘。國民黨團與民眾黨團昨均發出甲級動員令，要求所有立委出席簽到，以確保全院委員會出席立委達法定開會人數。

針對藍白的批評，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，在野黨所提出的彈劾案，理由依法無據，總統的責任在於團結國家，尤其此時台灣需要強化自我防衛，還有攸關全民福祉的年度中央政府總預算案必須盡快付委審查；在野黨與其做這些繞過憲政機制的事，只是要賴總統來立法院做違憲的詢答，不如回到立委本務，好好審查年度總預算案及國防特別條例草案。

民進黨人士表示，彈劾總統案是藍白一手炒作的政治議題，在賴總統不會前來立院情況下，就是立院唱獨腳戲；民進黨基本態度就是論述清楚後，不會隨之起舞，避免替在野黨炒熱彈劾案。