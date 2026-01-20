快訊

畫面曝光！台南五妃街、西門路口再現天坑 在地人：2年內3度塌陷

對完安心放寒假！115學測正式落幕 大考中心公布各科完整試題與解答

最強年終獎勵？董座霸氣撒近10億 加碼再送160名員工「每人一間房」

賴總統遭提案彈劾「拒赴審查會」 國民黨團：等同默認人民的質疑

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法院黨團。圖／聯合報系資料照片

明日將舉行賴清德總統彈劾案審查會，總統府稍早表達賴總統將拒絕出席。國民黨立法院黨團表示，賴總統此舉是對藐視民意、踐踏憲政，證明了其心虛與怯懦，更等同「默認」人民對他的質疑，國民黨團全體立委會嚴審彈劾案，並將賴政府違法亂紀攤在陽光下。

藍白提案彈劾賴總統，立法院明天舉行全院委員會審查。總統府今天下午發函給立法院長韓國瑜指出，依照憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，因此不予列席。因此明天審查會在提案人說明完後，由11位立委發言後結束。

國民黨團批評，賴總統的缺席不僅是對全國最高民意機關的公然藐視，更是對中華民國憲政體制的踐踏，彈劾是憲法賦予國會監督總統的最莊嚴權力，賴總統身為總統，面對重大違法失職指控，本就應坦然赴會向國人說。

國民黨團抨擊，賴總統現在選擇躲在總統府的高牆後，拒絕接受檢驗，證明了其心虛與怯懦。國民黨團要問賴總統，若自認清白、坦蕩，何懼之有？賴總統「只享權力、不負責任」的態度，正是民進黨這群高官們權力傲慢的極致展現。

國民黨團指出，賴總統的缺席等同於「默認」人民對他的質疑，企圖以「不出席」冷處理憲政危機，無法掩蓋其執政倒行逆施的真相，明日議場上的那張空椅子，將成為賴總統逃避責任、背棄人民的歷史鐵證。

國民黨團表示，正義的審判不會停止，國民黨團宣示，明日全體立委將堅守崗位，嚴格審查彈劾案，將賴政府的違法亂紀攤在陽光下，賴總統躲得了一時，躲不過歷史的審判。

賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

國民黨 立法院 總統府 彈劾案

延伸閱讀

川普回任總統1年 大陸外交部：中美關係起伏波折總體穩定

彈劾審查會明登場 賴清德發函立院不出席

確定不現身！賴總統函覆立院不列席彈劾審查會 朝野11立委明將輪流發言

川普曝光法國總統馬克宏私訊 還批「這國」愚蠢又軟弱

相關新聞

確定不現身！賴總統函覆立院不列席彈劾審查會 朝野11立委明將輪流發言

針對藍白立委發起的彈劾案，據了解，總統府今（20日）稍早回覆立法院稱，依據憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，...

民眾黨6立委確定請辭！劉書彬、陳昭姿續留原因曝 韓國瑜：隨時歡迎回娘家

民眾黨不分區立委執行兩年條款，立法院人事處發函，民眾黨立委黃國昌、張啓楷、林國成、林憶君、麥玉珍、黃珊珊將在2月1日辭去...

影／聚焦兩岸交流！馬英九分享馬習會經驗 叮囑鄭麗文訪陸「別穿高跟鞋」

國民黨主席鄭麗文今下午拜會前總統馬英九，兩人會談近一小時。鄭麗文在會後受訪指出，此次拜會大多時間聚焦在兩岸關係的交流與破...

賴總統遭提案彈劾「拒赴審查會」 國民黨團：等同默認人民的質疑

明日將舉行賴清德總統彈劾案審查會，總統府稍早表達賴總統將拒絕出席。國民黨立法院黨團表示，賴總統此舉是對藐視民意、踐踏憲政...

氣候變遷挑戰無國界 海委會助加勒比海友邦提升韌性

海委會今年攜手美國智庫等單位啟動「從風險到韌性」新階段計畫，協助加勒比海地區友邦因應氣候變遷；海委會主委管碧玲表示，將持...

彈劾審查會明登場 賴清德發函立院不出席

藍白提案彈劾賴清德總統，立法院明天舉行全院委員會審查。總統府今天下午發函給立法院長韓國瑜指出，依照憲法法庭判決意旨，立法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。