民眾黨6立委確定請辭！劉書彬、陳昭姿續留原因曝 韓國瑜：隨時歡迎回娘家

民眾黨不分區立委執行兩年條款，立法院人事處發函，民眾黨立委黃國昌、張啓楷、林國成、林憶君、麥玉珍、黃珊珊將在2月1日辭去立委。張啓楷、林國成、林憶君、麥玉珍4人今天特別拜會立法院長韓國瑜，韓國瑜也勉勵說，人生無不散的宴席，歡迎隨時「回娘家」。

民眾黨共有8席不分區立委，其中6立委因兩年條款，任期到本會期結束。立法院人事處發函，黃國昌、張啓楷、林國成、林憶君、麥玉珍、黃珊珊，將在2月1日辭去立委職務。民眾黨立委劉書彬因遞補而繼續留任，民眾黨立委陳昭姿則因要續推人工生殖法而續留立法院。

張啓楷、林國成、林憶君、麥玉珍4人今天拜會韓國瑜，林國成表示，當年韓國瑜任北農總經理時，他是台北市議員，現在要卸任了不能忘記「老朋友」，感謝韓國瑜幫忙；張啓楷表示，民眾黨推動新住民發展條例、加薪二法等，每個案子在朝野激烈攻防下通過，但還好有韓院長大力支持，所以特別前來感謝。

韓國瑜表示，立法院結構很巧妙，過去兩年朝野攻防非常激烈，也特別感謝民眾黨立委對立法院的支持。人生無不散宴席，即使離開立法院，「情誼還是長長久久」，也隨時歡迎「回娘家」。