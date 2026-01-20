快訊

獨／還原熊本直升機案現場！他帶團參觀阿蘇火山目擊：聽到沉悶撞擊聲

新制勞退怎麼領？選月領擬給30天猶豫期 可改一次領

鄰居多日未見人影…高雄苓雅公寓傳屍臭味 母女雙亡陳屍屋內

聚焦兩岸交流！馬英九分享馬習會經驗 叮囑鄭麗文訪陸「別穿高跟鞋」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今在副主席蕭旭岑、張榮恭、文傳會主委吳宗憲、發言人牛煦庭、江怡臻陪同下，前往拜會前總統馬英九，雙方會談近一小時。圖／國民黨提供
國民黨主席鄭麗文今在副主席蕭旭岑、張榮恭、文傳會主委吳宗憲、發言人牛煦庭、江怡臻陪同下，前往拜會前總統馬英九，雙方會談近一小時。圖／國民黨提供

國民黨主席鄭麗文今下午拜會前總統馬英九，兩人會談近一小時。鄭麗文在會後受訪指出，此次拜會大多時間聚焦在兩岸關係的交流與破冰，馬英九非常支持與鼓勵，還提醒她若要赴陸訪問，不能穿高跟鞋，還要她開始練毛筆字。

鄭麗文今在副主席蕭旭岑、張榮恭、文傳會主委吳宗憲、發言人牛煦庭、江怡臻陪同下，前往拜會馬英九。

鄭麗文表示，她上任黨主席後特別約馬英九請益，也向馬英九拜年。馬英九一再強調，賴清德總統自許作為務實的台獨工作者，但務實與台獨基本上就是不相容的邏輯，是不通的，台獨就是死胡同，國際社會放諸四海，沒有人支持，所以未來國家的前途，兩岸和平至關重要。

鄭麗文說，馬英九向她分享過去與中共總書記習近平會面的諸多經驗，過程亦感受到馬非常親切溫暖，講了很多小故事。馬還特別提醒她，如果要到大陸訪問，第一，不能穿高跟鞋，第二，現在就可以開始練毛筆字了。她也笑稱，臨時抱佛腳恐怕已經來不及。

鄭麗文表示，兩岸兵凶戰危全世界高度的關注，國民黨一定要負起歷史的重責大任，扭轉乾坤，讓兩岸能融冰，化解、舒展現在非常緊繃的局勢，所以國民黨希望能積極推動兩岸交流對話。

鄭麗文說，至於第一次的智庫交流論壇活動，具體確定之後，一定會在第一時間正式舉行記者會跟大家宣布。她相信，兩岸交流是多數台灣主流民意的高度期待，台灣戰後如此偉大的經濟、民主的成就，不應該因戰爭毀於一旦。

鄭麗文說，國民黨不能畏首畏尾，更不能逃避歷史的重責大任，到目前為止，她可以感受到來自北京的善意跟誠意，也希望這一次的破冰，能讓兩岸走向和解跟和平的道路。

馬英九 鄭麗文 國民黨 兩岸交流

延伸閱讀

昔為選黨主席廝殺 趙少康曝上周與鄭麗文、郝龍斌吃和解飯

新北市長提名…冷回鄭麗文？ 侯友宜請大家放心：會扮演好自己角色

柯文哲批蔣萬安營養午餐免費騙選票 鄭麗文：社會意涵不一樣

影／回歸九二共識、反對台獨 鄭麗文：兩岸立刻融冰和解

相關新聞

確定不現身！賴總統函覆立院不列席彈劾審查會 朝野11立委明將輪流發言

針對藍白立委發起的彈劾案，據了解，總統府今（20日）稍早回覆立法院稱，依據憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，...

疑有2台客…熊本觀光直升機失聯！外交部：與日方密切聯繫了解狀況中

日本熊本縣阿蘇火山20日上午傳出觀光直升機失聯，機上疑似有2名台灣乘客。外交部指出，我國駐福岡辦事處已於第一時間聯繫熊本...

宏都拉斯新總統下周就職 外交部重申開放交往立場

宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）在競選時曾說，若勝選，他將恢復與台灣邦交；宏國下周將舉行總統就職典...

聚焦兩岸交流！馬英九分享馬習會經驗 叮囑鄭麗文訪陸「別穿高跟鞋」

國民黨主席鄭麗文今下午拜會前總統馬英九，兩人會談近一小時。鄭麗文在會後受訪指出，此次拜會大多時間聚焦在兩岸關係的交流與破...

昔為選黨主席廝殺 趙少康曝上周與鄭麗文、郝龍斌吃和解飯

中廣前董事長趙少康今在立法院舉辦新書發表會，國民黨主席鄭麗文、台北市前市長郝龍斌皆到場祝賀，三人互動引發關注。趙少康會後...

接見工具機業者 賴總統談川普關稅後續：盼各產業與國家發展方向對接

賴清德總統今（20）日下午接見「台灣工具機暨零組件工業同業公會」時表示，上周五台美關稅談判終於底定，台灣銷往美關稅降為1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。