氣候變遷挑戰無國界 海委會助加勒比海友邦提升韌性

中央社／ 高雄20日電
海洋委員會主委管碧玲。圖／聯合報系資料照片
海委會今年攜手美國智庫等單位啟動「從風險到韌性」新階段計畫，協助加勒比海地區友邦因應氣候變遷；海委會主委管碧玲表示，將持續以務實、科學與合作為基礎，為海洋永續累積解方。

海洋委員會說明，自2022年起攜手台灣國合會與美國智庫史汀生中心，推動氣候及海洋風險脆弱性評估倡議，並以加勒比海地區為重點，協助聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯等國面對極端氣候挑戰。

海委會今天發布新聞稿指出，今年三方啟動新階段合作計畫，「從風險到韌性：加勒比地區的適應機會」（From Risk to Resilience:Opportunities for Adaptation in the Caribbean），聚焦政策落實追蹤、氣候基金申請、加勒比海地區「氣候及海洋風險脆弱性評估倡議」（CORVI）夥伴交流網絡建立及成果發表。

美國智庫史汀生中心表示，肯定台灣積極投入跨洋、跨領域治理行動，透過分享台美長期在海洋治理上的合作經驗，並於國際場合發表具體成果，展現雙方多年合作累積的實質成效。

管碧玲說，面對氣候變遷這項沒有國界的挑戰，國際合作不是選項而是必要，台灣將持續以務實、科學與合作為基礎，攜手理念相近夥伴，為友邦及全球海洋永續未來，累積真正有用解方，「這是台灣作為海洋國家的國際責任」。

海委會表示，一場颱風、一波暴潮恐影響濱海城市或聚落，並牽動島嶼國家經濟安全，對許多太平洋島嶼國家與沿海城市來說，氣候變遷挑戰是每天都要面對的生活現實，更是國家存續迫切危機。

海委會強調，台灣作為海洋國家，清楚「提早看懂風險，才能做對選擇」的重要性，協助太平洋與加勒比海友邦更是一份責任。

