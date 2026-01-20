快訊

確定不現身！賴總統函覆立院不列席彈劾審查會 朝野11立委明將輪流發言

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
針對藍白立委發起的彈劾案，據了解，總統府今（20日）稍早回覆立法院稱，依據憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，也不能課予憲法所無之義務，為符合憲政體制，不予列席。聯合報資料照，記者黃仲裕／攝影
針對藍白立委發起的彈劾案，據了解，總統府今（20日）稍早回覆立法院稱，依據憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，也不能課予憲法所無之義務，為符合憲政體制，不予列席。

賴總統確定不出席，明後兩日的審查會將由各黨團推派立委發言，每人10分鐘。而立法院公布的明日發言名單共11人，包含民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜；國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長羅智強；以及民眾黨立法院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷等，分別有6位國民黨立委、2位民眾黨立委以及3位民進黨立委。

國民黨團、民眾黨團對賴清德總統提出彈劾案，立法院全院委員會已經舉行完兩場公聽會。立法院程序委員會13日表決通過，於21日、22日召開全院委員會邀請被彈劾人賴總統列席說明。

根據立法院議程規畫，立法院21日、22日召開全院委員會，邀請被彈劾人總統賴清德列席進行說明。先由領銜提案人代表說明彈劾意旨，再由被彈劾人賴總統說明，各黨團也將推派代表詢問賴清德總統；若被彈劾人賴總統未列席，將由各黨團推派委員發言。

賴清德總統將不列席立法院全院委員會說明被彈劾案，由各黨團推派立委發言。記者張文馨／翻攝
賴清德總統將不列席立法院全院委員會說明被彈劾案，由各黨團推派立委發言。記者張文馨／翻攝

