快訊

NBA／勇士噩耗！「士官長」巴特勒右膝ACL撕裂賽季報銷

民眾黨立委2月大換血…黃國昌、黃珊珊等6人確定請辭 名單中未見這2人

新制勞退怎麼領？選月領擬給30天猶豫期 可改一次領

支持企業投資美國信用保證機制規劃 國發會公布四大規劃

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國發會表示，2500億美元擬由國發基金出資，並邀集公股、民營銀行共同參與。圖／本報資料照片
國發會表示，2500億美元擬由國發基金出資，並邀集公股、民營銀行共同參與。圖／本報資料照片

台美已達成包括關稅調降、半導體及其衍生品等項目關稅享有232條款最惠國待遇等多項協議。政府承諾在我國業者自主投資下，以信用保證方式支持金融機構提供企業授信，以「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，延伸及擴展台灣科技產業全球競爭實力，並擴大金融業國際業務。

對於機制規劃，國發會表示，融資總額度方面，支持金融機構提供最高2500億美元的企業融資，而保證對象則是提供赴美投資的半導體、ICT及其他產業的台灣企業。

保證專款方面，國發會表示，擬由國發基金出資，並邀集公股、民營銀行共同參與，規模約為62.5億美元至100億美元之間，並規劃保證倍數為15~20倍區間，搭配5~6成保證成數，並規劃依廠商實際需求，分5期挹注資金。

國發會表示，將與經濟部、財政部、金管會以及金融機構，在現行國家融資保證機制下，建立專案信保機制，陳報行政院核定後實施。

金融機構 機制 半導體 國發會 台美

延伸閱讀

是否響應美國？川普將成立「和平委員會」 大陸證實已收到邀請

台美關稅談判問答一次看！2500億美元信保機制怎安排、對各產業影響為何

關稅五大利多加上景氣復甦 法人喊買巨大、美利達

美最高法院今晚可能宣判對等關稅！川普若勝訴會怎樣？法律專家解答了

相關新聞

疑有2台客…熊本觀光直升機失聯！外交部：與日方密切聯繫了解狀況中

日本熊本縣阿蘇火山20日上午傳出觀光直升機失聯，機上疑似有2名台灣乘客。外交部指出，我國駐福岡辦事處已於第一時間聯繫熊本...

宏都拉斯新總統下周就職 外交部重申開放交往立場

宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）在競選時曾說，若勝選，他將恢復與台灣邦交；宏國下周將舉行總統就職典...

昔為選黨主席廝殺 趙少康曝上周與鄭麗文、郝龍斌吃和解飯

中廣前董事長趙少康今在立法院舉辦新書發表會，國民黨主席鄭麗文、台北市前市長郝龍斌皆到場祝賀，三人互動引發關注。趙少康會後...

支持企業投資美國信用保證機制規劃 國發會公布四大規劃

台美已達成包括關稅調降、半導體及其衍生品等項目關稅享有232條款最惠國待遇等多項協議。政府承諾在我國業者自主投資下，以信...

遭柯文哲嗆「別高估自己」！國民黨罕見謙卑回應 百萬網紅驚呼：變聰明了

前民眾黨主席柯文哲近期談及「大罷免32比0」，直言若非這次罷免案未過，他現在可能仍被關押在土城看守所，相信不少人是為了「救他出來」才去投票，喊話國民黨別太高估自己的實力，國民黨僅回應「這是事實」。對此，百萬網紅Cheap也驚訝表示「國民黨變聰明了」。

民眾黨立委2月大換血！黃國昌、黃珊珊等6人確定請辭 名單中未見這2人

民眾黨不分區立委執行2年條款，立法院人事處發函，包含民眾黨立委林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊及黃國昌等6人，於2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。