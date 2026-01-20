支持企業投資美國信用保證機制規劃 國發會公布四大規劃

台美已達成包括關稅調降、半導體及其衍生品等項目關稅享有232條款最惠國待遇等多項協議。政府承諾在我國業者自主投資下，以信用保證方式支持金融機構提供企業授信，以「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，延伸及擴展台灣科技產業全球競爭實力，並擴大金融業國際業務。

對於機制規劃，國發會表示，融資總額度方面，支持金融機構提供最高2500億美元的企業融資，而保證對象則是提供赴美投資的半導體、ICT及其他產業的台灣企業。

保證專款方面，國發會表示，擬由國發基金出資，並邀集公股、民營銀行共同參與，規模約為62.5億美元至100億美元之間，並規劃保證倍數為15~20倍區間，搭配5~6成保證成數，並規劃依廠商實際需求，分5期挹注資金。

國發會表示，將與經濟部、財政部、金管會以及金融機構，在現行國家融資保證機制下，建立專案信保機制，陳報行政院核定後實施。