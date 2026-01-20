快訊

疑有2台客…熊本觀光直升機失聯！外交部：與日方密切聯繫了解狀況中

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部。圖／聯合報系資料照片
外交部。圖／聯合報系資料照片

日本熊本縣阿蘇火山20日上午傳出觀光直升機失聯，機上疑似有2名台灣乘客。外交部指出，我國駐福岡辦事處已於第一時間聯繫熊本縣政府瞭解相關情況，由於目前阿蘇山地區受大霧影響，能見度低，搜救工作仍需時間。

外交部說，已指示我國駐福岡辦事處密切注意相關情形發展，並與日方保持密切聯繫，適時提供國人必要協助。

外交部提醒國人，如果在日本遭遇緊急危難需協助時，可與我國駐日館處聯絡。駐日各館處緊急聯絡電話如下：駐日本代表處：+81-80-1009-7179、駐大阪辦事處：+81-90-8794-4568、駐福岡辦事處：+81-90-1922-9740、駐札幌辦事處：+81-80-1460-2568、駐橫濱辦事處：+81-90-3211-7576、駐那霸辦事處：+81-80-8056-0122；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以及時尋求必要協助。

