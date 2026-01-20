快訊

NBA／勇士噩耗！「士官長」巴特勒右膝ACL撕裂賽季報銷

民眾黨立委2月大換血…黃國昌、黃珊珊等6人確定請辭 名單中未見這2人

新制勞退怎麼領？選月領擬給30天猶豫期 可改一次領

民眾黨立委2月大換血！黃國昌、黃珊珊等6人確定請辭 名單中未見這2人

中央社／ 台北20日電
民眾黨不分區立委執行2年條款，立法院人事處發函，包含民眾黨立委林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊及黃國昌等6人，於2月1日辭去立委職務。聯合報記者邱德祥／攝影
民眾黨不分區立委執行2年條款，立法院人事處發函，包含民眾黨立委林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊及黃國昌等6人，於2月1日辭去立委職務。聯合報記者邱德祥／攝影

民眾黨不分區立委執行2年條款，立法院人事處發函，包含民眾黨立委林國成、林憶君、張啓楷麥玉珍黃珊珊黃國昌等6人，於2月1日辭去立委職務。

立法院今天中午召開程序委員會，但有關23日院會的報告事項、討論事項都未確定。不過，民眾黨6位立委的相關文書，則在議事處編列的報告事項中出現，雖然程序委員會並未排定23日院會議程，但這項請辭案應可順利排進當天院會報告事項。

請辭名單中未見民眾黨立委陳昭姿、劉書彬，2人將先續留立法院。根據2024年民眾黨不分區名單，後續遞補6人預計為前資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、中配李貞秀。

為貫徹民眾黨不分區立委2年條款，黃國昌等人於月初已簽辭職書。據了解，立法院人事處日前收到黃國昌等人辭任書，並去函給立法院各單位。

立法院人事處擬具函文，表示民眾黨不分區立委林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊及黃國昌等6位，自2月1日辭去立委職務。

不過陳昭姿與劉書彬2人將續留立法院。陳昭姿部分，前民眾黨主席柯文哲日前解釋，民眾黨雖有2年條款，但他也答應陳昭姿，讓陳昭姿完成法案，並在任內推行完畢；劉書彬則是去年3月14日才遞補立委，任期尚未滿2年。

民眾黨 立法院 黃國昌 麥玉珍 黃珊珊 張啓楷 林國成

延伸閱讀

黃國昌帶走機密掀議論 民進黨團籲速修立院議事規則

影／攜出秘密會議文件 民進黨團質疑黃國昌企圖抄錄國防採購清單

籲攜出秘密會議文件增罰則 民進黨團倡「黃國昌條款」

影／攜出國防機密資料...黃國昌：一發現馬上送回 林楚茵批資深變菜鳥

相關新聞

疑有2台客…熊本觀光直升機失聯！外交部：與日方密切聯繫了解狀況中

日本熊本縣阿蘇火山20日上午傳出觀光直升機失聯，機上疑似有2名台灣乘客。外交部指出，我國駐福岡辦事處已於第一時間聯繫熊本...

宏都拉斯新總統下周就職 外交部重申開放交往立場

宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）在競選時曾說，若勝選，他將恢復與台灣邦交；宏國下周將舉行總統就職典...

昔為選黨主席廝殺 趙少康曝上周與鄭麗文、郝龍斌吃和解飯

中廣前董事長趙少康今在立法院舉辦新書發表會，國民黨主席鄭麗文、台北市前市長郝龍斌皆到場祝賀，三人互動引發關注。趙少康會後...

遭柯文哲嗆「別高估自己」！國民黨罕見謙卑回應 百萬網紅驚呼：變聰明了

前民眾黨主席柯文哲近期談及「大罷免32比0」，直言若非這次罷免案未過，他現在可能仍被關押在土城看守所，相信不少人是為了「救他出來」才去投票，喊話國民黨別太高估自己的實力，國民黨僅回應「這是事實」。對此，百萬網紅Cheap也驚訝表示「國民黨變聰明了」。

民眾黨立委2月大換血！黃國昌、黃珊珊等6人確定請辭 名單中未見這2人

民眾黨不分區立委執行2年條款，立法院人事處發函，包含民眾黨立委林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊及黃國昌等6人，於2...

賴總統：盼共同投入防災士培訓 強化國家防災體系

總統賴清德今天表示，防災士可以協助鄰里、社區進行風險盤點工作，也能帶領實地演練、建立聯絡網絡，讓資訊更快、行動更準、照顧...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。