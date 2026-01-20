綠：不要點菜式新興計畫動支 籲速審總預算案

藍白提出包含TPASS在內的115年度總預算新興計畫動支案，逕付二讀交付協商。民進黨立法院黨團今天表示，呼籲在野黨負起立法院審查預算的職權，趕快將總預算案交付審查，而不是點菜式的要求先行動支。

115年度中央政府總預算案持續卡關，藍白16日在立法院會提出115年總預算案新興計畫動支案，促請立法院同意動支包含TPASS在內的38項新興計畫預算，並以人數優勢，經表決將提案逕付二讀並交付協商，藍白黨團預計在22日舉行協商。

對於媒體詢問，是否支持在野黨先行動支提案，民進黨團幹事長鍾佳濱上午在黨團輿情回應記者會表示，在野黨的先行動支提案，不是預算案，也不是法律案，沒有所謂的二、三讀，預算案的審查程序才有二、三讀，完成二、三讀的預算就是法定預算，行政院依法執行才有依據。

鍾佳濱表示，所謂的先行動支，法源在預算法第54條，是行政院提請立法院同意後給予的動支權，先行動支應該由行政院提案，哪有立法院放著新台幣3.2兆元的年度總預算不審，只挑718億元、38個項目，難道2992億元新興計畫的其他2274億元都不重要、不攸關民生嗎。

鍾佳濱指出，民進黨一貫的態度是115年度總預算3.2兆元規模，事事項項都攸關國家建設、民生福祉，及台灣應對對岸的武力威脅所必要的預算，立法院有權審查，審查後進行刪減，希望在野黨應負起立法院審查預算的職權，趕快將總預算交付審查，而不是點菜式要求先行動支。

鍾佳濱表示，在野黨前年亂刪預算，不敢面對社會的譴責，今年只敢說要哪些預算，難道在野黨不要的預算，就不重要，就不會影響民生嗎。