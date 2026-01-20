快訊

雲林夫婦滯留阿布達比返台 感謝韓國瑜、張嘉郡

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜（左二）在立委張嘉郡（右一）陪同下，上午接見滯留阿布達比返台的雲林陳姓夫婦，並一同呼籲國人出國必須有緊急應因準備措施。記者林俊良／攝影
立法院長韓國瑜（左二）在立委張嘉郡（右一）陪同下，上午接見滯留阿布達比返台的雲林陳姓夫婦，並一同呼籲國人出國必須有緊急應因準備措施。記者林俊良／攝影

雲林一名陳姓先生去年在阿布達比轉機時遭當地警方拘留，今年1月17日順利返台。立法院長韓國瑜今天接見雲林陳姓夫婦，陳姓夫婦感謝韓國瑜、國民黨立委張嘉郡外交部駐外人員協助。韓國瑜也呼籲國人外出要小心，外交與僑務系統也必須建立外國旅遊安全網。

雲林一對陳姓夫婦日前跟團前往土耳其旅遊，在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，陳先生被當地警察帶走，太太焦急向外求助，在韓國瑜、張嘉郡與外交駐外人員協助下，陳先生今年1月17日終於順利返台。

張嘉郡表示，陳姓民眾原本計劃去歐洲旅行，結果歷經55天驚魂記，因為阿布達比當地的AI系統錯誤，把陳先生標記成通緝犯，讓陳姓民眾遭受無妄之災。張嘉郡提醒國人出外要小心謹慎，發生事故也要及時聯絡當地駐外代表處，注意旅遊安全。

陳先生表示，「當時真的非常驚恐」，20年前去過杜拜參展，之後就沒有去過，警察卻說他隔空侵占財產，所幸透過韓院長、立委協助下被釋放，而且護照都遺失了還一度無法回台，感謝韓院長與立委的幫忙。

韓國瑜則說，55天驚魂記可以給國人同胞一個重要警惕，任何人外出商務、求學，都有可能遇到類似事件，只因為AI系統故障，當地警方就把台灣同胞上腳鐐、沒收護照。韓國瑜也呼籲，國人同胞出外一定要謹惕小心，外交與僑務系統一定要建立外國旅遊的安全網，旅行社接待國人同胞出國要做好安全防護，而國人出外一定要帶著緊急聯絡資訊在身上。

