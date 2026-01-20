外交部助遭滯留阿布達比旅客返台 維護旅外民眾權益

快訊

中央社／ 台北20日電

陳姓民眾去年11月在阿布達比國際機場轉機遭拘捕，日前獲釋返台。外交部今天表示，陳姓民眾已於17日搭機抵台，外交部十分重視台灣民眾旅外的權益，此案在協助處理的過程當中，也都在符合當地法令的前提下，為民眾爭取並維護最大的應有權益。

外交部今天舉行例行記者會，發言人蕭光偉回應有關陳姓民眾遭滯留阿布達比案件的處置經過。

蕭光偉表示，陳姓民眾在去年的11月24日在阿布達比機場遭當地警方拘捕，之後在11月28日獲釋，經過陳姓民眾的委任律師向當地警方釐清，當事人沒有涉及相關的案件之後，阿拉伯聯合大公國警方已經在今年1月8日解除陳姓民眾的旅行禁令，而陳姓民眾也在17日搭機抵台。

至於有關外館協助部分，蕭光偉說明，駐杜拜辦事處從事發之後，立即在符合當地法令的前提下，積極提供各項行政協助，例如持續陪同陳姓民眾向阿布達比以及杜拜兩地的檢警單位釐清案情，安排會晤多位律師協助向阿聯政府提出解除旅行禁令的相關申請，另外也協助陪同就診、交通接送、短期住宿以及常備用藥、還有生活便餐等相關生活照料。

蕭光偉表示，駐杜拜辦事處也在去年的12月12日在阿布達比機場協助陳姓民眾尋回所有的個人行李，也駐處的協助下，當事人在12月17日聘請律師辦理後續的訴訟事宜，另外由於阿布達比當局遺失了陳姓民眾的護照，駐處在今年1月14日也協助陳姓民眾取得護照遺失證明，以利他持憑著駐處所核發的入國證明書離境，15日在駐處聯繫相關單位確認陳姓民眾可以離境之後，16日晚間也再送陳姓民眾赴阿布達比機場搭機離境，並在17日抵台。

蕭光偉強調，外交部十分重視台灣民眾旅外的權益，此案在協處過程當中，也都在符合當地法令的前提下，為民眾爭取並維護最大的應有權益。

