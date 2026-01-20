捷克前議長：韌性不只軍事國防 社會分化有礙自我防衛

捷克眾議院前議長艾達莫娃今天表示，真正的韌性超越軍事國防，若能源、糧安、網路基建及關鍵供應鏈的政策破碎化，敵方將趁虛而入。社會韌性是國內的前線，沒有民主能夠在社會分化下做到自我防衛。

捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」上午在台北舉辦座談，艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）以「朝向原則性務實主義：民主國家在壓力下的連結與合作」為題，發表演說。

外交部政次吳志中致詞表示，艾達莫娃再次訪台傳達台歐關係進展強健訊號以及清晰戰略，台灣珍視此團結情誼。台灣面對中國持續的軍事、經濟壓力以及灰色地帶侵擾、資訊戰等，歐洲也持續對抗俄羅斯對烏克蘭的進犯。在民主系統與威權擴張的情境下，歐洲與印太民主國家之間的合作已不是一個選擇，而是有戰略急迫性。

艾達莫娃演說強調建立韌性的重要性，並說明真正的韌性並非待辦事項，而是治理哲學，政治、經濟以及安全系統必須設想到遭遇破壞，而非預設穩定，也要接受低效率以及冗餘的必要，且改革失敗時，必須抗拒反轉政策的誘惑。

艾達莫娃以烏克蘭為例表示，儘管遭到俄羅斯全面入侵，烏克蘭維持基本政府治理、財政運作、數位服務以及公眾溝通，這並不是在2022年一步到位，而是有賴多年機構抗壓運作。

艾達莫娃強調，韌性超越軍事國防，包括能源系統、糧食安全、網路基礎設施以及關鍵供應鏈都是國家安全的一部分，這些領域的政策破碎化將導致敵對勢力趁虛而入。對民主國家而言，韌性建設需要政治勇氣，向民眾說明備戰的必要性，儘管威脅感覺還是很遠。

「社會韌性是國內的前線」，艾達莫娃指出，沒有民主能夠在社會分化下做到自我防衛，威權戰略看準公開自由的社會的弱點，錯假訊息、兩極化以及彼此猜忌並非副作用，而是目的。俄羅斯資訊戰企圖分化烏克蘭公民社會，但烏克蘭有強而有力的領導溝通、社會連結力量。

艾達莫娃提到，社會韌性必須透過教育、媒體識讀、包容性制度以及經濟公平性的長期努力達成。相信機構的公民更難以被操弄，雖然民主辯論常顯得混亂，但混亂不是弱點，而是韌性的實踐，展示對民主規則的尊重。

艾達莫娃於19日到24日訪台，今天晉見總統賴清德，期間也將拜會陸委會以及台北市長蔣萬安，另與台灣公民社會交流。艾達莫娃2021年11月到2025年10月擔任捷克眾議院議長，2023年率領150人代表團訪台，促成捷克與台灣簽署超過11項合作協議。