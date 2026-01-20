全台首場國際團體防災士培訓 賴總統：培養具基礎災變能力民間力量

為強化全民防災能量，內政部輔導國際獅子會MD300C複合區近二日辦全台首場國際性社團防災士培訓活動，以培育民間防災人力、提升社區自主應變能力為目標。賴清德總統表示，總統府成立全社會防衛韌性委員會，並持續推動防災士制度，培養具備基礎災害應變能力的民間力量。

賴清德及內政部長劉世芳赴會場致詞，並聽取學員簡報、觀摩學員操作實況，肯定民間團體積極投入防災培力工作，並期勉學員成為社區防災的重要支柱。賴特別感謝獅子會秉持「We Serve—我們服務」的核心精神，長期積極投入公益服務及社區服務工作，從弱勢關懷到防災參與，始終不遺餘力，發揮正向的社會影響力。

內政部表示，本次防災士培訓，現場分享完全掌握風險盤點、建立聯絡網絡等防災士培訓要點，不僅展現獅子會遍布全國的組織動能，也有助於防災知識向下扎根，逐步建構更緊密且穩固的社區防災網絡。

賴清德表示，台灣位處地震、颱風等天然災害頻繁區域，近年更面臨氣候變遷所帶來的極端天氣挑戰，防災工作的重要性不容忽視。「全民防災」是國家安全與社會韌性中不可或缺的一環，防災不僅是政府責任，更需要全民共同參與。

賴清德指出，總統府成立全社會防衛韌性委員會，並持續推動防災士制度，培養具備基礎災害應變能力的民間力量，期使社區在災害發生第一時間就能自助、互助，有效降低災害所帶來的衝擊與損失。

劉世芳強調，將持續與地方政府及民間團體合作，推動多元民力參與防災士培訓，強化平時整備與災時應變能量，包含替代役、計程車司機、家庭主婦、移工、新聞媒體等對象。期盼透過制度化訓練與實務演練，讓防災士在災害發生時，能即時投入通報、協助避難及關懷弱勢等工作，將鏟子超人、志工精神灌注於防災士培訓，成為政府防、救災的重要夥伴。