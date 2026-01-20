主持市警局聯合交接典禮 蔣萬安：治安基礎持續進化、全面強化

臺北市長蔣萬安20日主持臺北市政府警察局卸、新任局長、分局長及大隊長聯合布達交接典禮。蔣萬安在致詞時，首先向所有卸任警官表達誠摯感謝與祝福，並向新任警官致上祝賀與期許。他強調，這不僅是一場人事交接，更象徵責任的承擔與使命的傳承，是持續打造臺北成為安全之都的重要時刻。

蔣萬安特別感謝榮退的李西河局長，任內對治安與交通工作的卓越貢獻。李局長到任以來，全力投入北市警政工作，秉持「智安臺北」與「科技見警」的核心理念，推動多項警政創新，將理念化為具體成果。臺北市在全般刑案、偵防詐欺及竊盜犯罪的破獲率，均居六都之首；在防制幫派組織犯罪、肅槍、緝毒、打詐及攔阻詐騙金額等重點工作上，成果同樣亮眼，多項表現榮獲警政署評比六都第一或全國特優。

蔣萬安指出，在李局長的帶領下，臺北市警政工作不僅提供市民優質服務，也在國際評比中獲得「夜間旅遊最安全城市」的肯定。他再次代表市府，向李西河局長及全體警察同仁致上最深的感謝。

隨後，蔣萬安向新上任的林炎田局長表達祝賀。林局長畢業於中央警察大學正科51期、行政警察學系，並取得臺北大學犯罪學研究所碩士學位，歷任高雄市警局刑警大隊大隊長、本府警察局萬華分局分局長、警政署公關室主任、苗栗縣警局局長、刑事警察局副局長、基隆市警局局長、警政署警政委員及高雄市警局局長等職務，學經歷完整、資歷豐富。

蔣萬安表示，林局長是警界的行動派領導者，過去在高雄服務期間，多起重大刑案能在24小時內迅速偵破，展現高度決心與執行力，成果有目共睹。他指出，臺北市身為首善之都與國家門面，也是重要的政經中心，市民對治安的期待與標準只會更高。對此，他重申對警政工作的唯一原則：「打擊犯罪，絕不手軟；依法執法，絕不寬貸。」只要依法行政，他一定全力支持。

展望未來，蔣萬安也對林局長及市警局團隊提出三點期許。第一，推動科技治安再進化，在既有基礎上，善用更先進的AI與大數據偵防科技，讓犯罪在臺北無所遁形；第二，守護市民的安全溫度，治安不只是破案率的數字，更是市民走在街頭、停等紅綠燈或搭乘捷運時，能夠實際感受到的安心與信賴；第三，成為警察同仁最堅實的後盾，市府將更加體恤基層，因為警察守護市民，市府就要守護警察同仁，讓每一位弟兄姐妹都能在有尊嚴、有保障的環境下安心工作。

最後，蔣萬安期許警察局全體同仁，在林炎田局長的帶領下，持續秉持專業、精進作為、全力以赴，守護臺北，攜手打造幸福宜居、讓市民安心的安全之都。