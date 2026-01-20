顧立雄指預算決定軍購內容 馬文君批簽空白支票

立法院國防及外交委員會昨日就1.25兆元國防特別條例召開機密會議，國防部也公布可對外說明的品項，部長顧立雄昨指，細項還要視立法院通過多少預算，再決定後續採購內容。國民黨立委馬文君批評，商購內容都尚未決定，1.25兆的預算數字怎樣訂出來？不等同先簽空白支票，把錢付出去後任人宰割？

馬文君說，顧立雄的回覆是笑話，1.25兆元不是一筆小數目，但到現在連要買什麼都不知道。且按照顧立雄說法，這不就代表賴清德總統、國防部先前提出的「台灣之盾」計畫到現在還是白紙一張，國防部完全沒有藍圖、完全沒有任何計畫，連未來要買什麼東西都不知道。

馬文君也問，既然到現在除了軍購，商購內容都尚未決定，那這1.25兆的預算數字是怎樣訂出來？不等同先簽空白支票，把錢付出去後，之後的任何軍購、商購、採購只能任人宰割？

馬文君認為，從昨天針對國防特別預算召開的秘密會議，國防部不願公開軍購內容，再到顧部長提到商購部分，項目還未確定，她真的不知道這1.25兆預算中什麼該買，什麼不該買，什麼錢才該編進預算中，其中的不合理，還要請國防部、顧立雄再交代清楚。