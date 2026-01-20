宏都拉斯新總統下周就職 外交部重申開放交往立場
宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）在競選時曾說，若勝選，他將恢復與台灣邦交；宏國下周將舉行總統就職典禮。外交部拉丁美洲及加勒比海司副司長盧朝睿今（20日）在外交部例行記者會表示，迄今未收到宏國邀請參與阿斯夫拉就職典禮，外交部秉持一貫坦承開放的態度，在不預設任何前提的方式，與包含宏國在內的國家都展開積極交往。
盧朝睿表示，只要是任何有助於台灣增加對國際社會貢獻、提升我國國際地位並且能夠拓展我國國際空間的機會，外交部都會認真看待全力以赴。
此外，外交部發言人蕭光偉提到，去年底在阿布達比遭扣留的陳姓國人，經律師與當局釐清當事人沒有涉及相關案件後，於本月8日解除旅行禁令，17日搭機抵台。
