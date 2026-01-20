快訊

高鐵APP隱藏功能曝光！出站不怕手忙腳亂 通勤族讚：超實用

沒北約也沒差？外媒爆料歐洲35國早已揪群組私聊對付川普發神經

馬上有錢！春節刮刮樂開賣 5款新品總獎金222億元

宏都拉斯新總統下周就職 外交部重申開放交往立場

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部拉丁美洲及加勒比海司副司長盧朝睿。記者張文馨／攝影
外交部拉丁美洲及加勒比海司副司長盧朝睿。記者張文馨／攝影

宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）在競選時曾說，若勝選，他將恢復與台灣邦交；宏國下周將舉行總統就職典禮。外交部拉丁美洲及加勒比海司副司長盧朝睿今（20日）在外交部例行記者會表示，迄今未收到宏國邀請參與阿斯夫拉就職典禮，外交部秉持一貫坦承開放的態度，在不預設任何前提的方式，與包含宏國在內的國家都展開積極交往。

盧朝睿表示，只要是任何有助於台灣增加對國際社會貢獻、提升我國國際地位並且能夠拓展我國國際空間的機會，外交部都會認真看待全力以赴。

此外，外交部發言人蕭光偉提到，去年底在阿布達比遭扣留的陳姓國人，經律師與當局釐清當事人沒有涉及相關案件後，於本月8日解除旅行禁令，17日搭機抵台。

外交部發言人蕭光偉。記者張文馨／攝影
外交部發言人蕭光偉。記者張文馨／攝影

外交部 宏國 阿斯夫拉

延伸閱讀

傳賴總統擬過境美國！美媒：北京測試新盤算「西半球歸美、台海歸中」

影／宏都拉斯女議員受訪…突遭「爆炸裝置擊頭」重傷 驚悚瞬間被拍下

宏都拉斯大選爭議 中間派候選人提法律挑戰

宏都拉斯總統大選落幕 美國務卿致電祝賀阿斯夫拉

相關新聞

亮票遭判拘役55天可緩刑 趙少康笑稱沒坐過牢：要不要關55天算了

中廣前董事長趙少康去年在大罷免投票期間被控亮票，台北地院今宣判，趙拘役55日，得易科罰金，緩刑2年，支付公庫5萬元。可上...

趙少康新書發表藍綠白都到了 柯建銘問「大和解咖啡」何時續杯？

中廣前董事長趙少康今在立法院舉行新書發表會，立法院長韓國瑜、朝野黨團總召等人皆到場致意，致詞時皆提及，趙少康當年曾與民進...

鄭麗君：美方同意啟動避免雙重課稅協定對談

台美即將簽訂對等貿易協定，宣告關稅談判將告一段落，我方持續喊話加速的「台美避免雙重課稅協定（ADTA）」目前尚未完成立法...

宏都拉斯新總統下周就職 外交部重申開放交往立場

宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）在競選時曾說，若勝選，他將恢復與台灣邦交；宏國下周將舉行總統就職典...

顧立雄指預算決定軍購內容 馬文君批簽空白支票

立法院國防及外交委員會昨日就1.25兆元國防特別條例召開機密會議，國防部也公布可對外說明的品項，部長顧立雄昨指，細項還要...

影／趙少康新書發表會談亮票遭判拘役55天 是否上訴尚未定案

資深媒體人趙少康今天在立法院舉行新書「七十少年 趙少康的時代現場」發表會，國民黨主席鄭麗文、立法院長韓國瑜、民眾黨主席黃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。