遭柯文哲嗆「別高估自己」！國民黨罕見謙卑回應 百萬網紅驚呼：變聰明了
前民眾黨主席柯文哲近期談及「大罷免32比0」，直言若非這次罷免案未過，他現在可能仍被關押在土城看守所，相信不少人是為了「救他出來」才去投票，喊話國民黨別太高估自己的實力，國民黨僅回應「這是事實」。對此，百萬網紅Cheap也驚訝表示「國民黨變聰明了」。
網紅Cheap在臉書表示，柯文哲近期說「國民黨不要高估自己的實力，大罷免失敗，是很多人是為了救我」，但讓他驚訝的是，這次國民黨的回應「真的變聰明了」，若以過往作風，八成玻璃心爆炸嗆回去罵「柯文哲別忘恩負義、得寸進尺」，再把「假老二」的舊帳翻出來大酸特酸。
Cheap進一步說明，國民黨真的變聰明了，以前是「自尊心大於勝負」，現在是為了大局可以裝孫子，避免藍白正面衝突，讓民進黨坐收漁翁之利。
另外Cheap也提醒柯文哲要管好自己的嘴，直言「阿北在土城的期間，人家也沒落井下石、酸你假老二、活該之類的，反而盡力聲援，結果你出來就叫『國民黨不要高估自己』」，他認為，就算某些判斷是事實，也不必由當事人親口說出來，更語重心長地表示，「阿北要好好管好自己的嘴，可能不是『要』，而是『早就該』了。」
