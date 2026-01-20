黃國昌帶走機密掀議論 民進黨團籲速修立院議事規則

民進黨立委指台灣民眾黨立委黃國昌帶走國防機密資料，話題持續延燒。民進黨立法院黨團今天表示，國防機密不是兒戲，但現行立法院議事規則對於攜出秘密文件缺乏對應罰則，立法院應速修議事規則，完備國會保密規定。

立法院外交及國防委員會19日進行機密專案報告，民進黨立委林楚茵指民眾黨立委黃國昌帶走機密資料。黃國昌說明，他走出會議室後發現拿到國防部資料，就調頭回來交還，想在這種事情上做文章，大可不必。

對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長范雲與沈伯洋、副書記長張雅琳與林月琴今天召開「完備國會保密規定，院會速修議事規則」記者會，提出相關主張。

鍾佳濱說，現行立法院議事規則明定，秘密會議的紀錄及決議，立法委員、列席人員及立法院員工，不得以任何方式對外宣洩，如果是立委違反規定，應付紀律委員會議處，但對於秘密會議中的秘密文件，只規定有收回必要者，當場分發，當場收回，不得攜出會場，沒有連結的罰則。

鍾佳濱指出，民進黨團前年提出國會改革法案，委員會排審時卻遭在野黨立委提出散會動議並表決通過，無法完成審查，因此民進黨團主張23日立法院會開會時，希望能盡快處理立法院議事規則，對於攜出機密文件的行為，應該要連結到罰則，不然就是縱容這些不小心的慣犯，繼續糟蹋及破壞國防機密。

媒體提問，是否會對黃國昌提出譴責案，以及是否會調監視器釐清。

鍾佳濱說，不小心攜出文件沒有罰則，這該如何譴責，這也是為何民進黨團希望修改議事規則，也會在23日的院會要求，要盡快完備會議規範；至於監視器部分，這是要確定攜出會議的文件的過程，有沒有宣洩於他人。

此外，行政院提出8年新台幣1.25兆元軍購特別條例草案，送立法院審議，迄今未付委審查。鍾佳濱說，黃國昌揚言要自提軍購特別條例草案，未來院會排審時，民進黨團要請民眾認明，行政院版才是真品。