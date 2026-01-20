影／趙少康新書發表會談亮票遭判拘役55天 是否上訴尚未定案

資深媒體人趙少康今天在立法院舉行新書「七十少年 趙少康的時代現場」發表會，國民黨主席鄭麗文、立法院長韓國瑜、民眾黨主席黃國昌、民進黨立法院黨團總召柯建銘等人出席。趙少康會後接受媒體訪問，談及日前因亮票遭判拘役55天一事，質疑司法標準不一，直言「對林青霞小姐反而更不公平」，也凸顯法律之前未必真正人人平等。

趙少康表示，檢察官原本希望法官重判，實際判決已算偏重；但林青霞過去同樣有亮票情形，檢方卻以「為將選票吹乾」為由作出不起訴處分，反觀自己卻遭判刑，外界或許覺得是對他不公平，但實際上對林青霞更不公平，「因為這顯示法律之前沒有真正的平等」。他也自嘲說，這當然是玩笑話，但問題值得社會深思。

趙少康強調，他從一開始就表明「亮票是不對的」，但此次爭議涉及罷免票，與一般選舉票不同，他也是第一次投罷免票，對實務操作並不熟悉。他回憶，現場人員要求他將選票摺起來，但一摺就會翻出內容，導致亮票爭議。

他指出，立法院長及地方議會議長選舉本就必須亮票，顯示現行法制對於「是否可亮票」存在矛盾與模糊空間，呼籲立法院與內政部重新檢討相關規定，釐清亮票與不亮票的法律後果。

至於是否上訴或接受服刑55天，趙少康表示仍須與律師討論，目前律師不在國內，也不清楚檢察官是否會提起上訴，一切尚未定案。

談及政局，趙少康表示，自己目前未從事實際政治工作，立場相對超然，若朝野願意，他樂意扮演溝通、媒合角色，促進對話。他呼籲朝野各退一步，尤其執政黨握有龐大行政資源，更應展現包容，讓法案與政策順利推動。

趙少康也重申，當前台灣最重要的是兩岸和平，「沒有任何事情比和平更重要」。無論未來是否進行兩岸交流或舉辦論壇，只要有助於促進和平，他都支持。