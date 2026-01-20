民團籲立院暫緩審議不在籍投票 優先審中選會人事

民眾黨團提出不在籍投票法草案經立法院會逕付二讀、交付協商。經民連、台灣前進陣線今天說，立法院應暫緩審議不在籍投票法草案，並先審查中選會人事同意權案，待聽取新任中選會主委的可行性檢討、分析報告後再行審議。

經濟民主連合召集人賴中強與台灣基進台北市黨部主委吳欣岱、台灣綠黨共同召集人甘崇緯、時代力量發言人鄭宇焱、小民參政歐巴桑聯盟媒體聯絡人徐鶯慈等「台灣前進陣線」成員，上午在立法院群賢樓外舉行記者會。

賴中強說，民眾黨團版不在籍投票法草案要推動所有選舉、公投不在籍投票，以2026年九合一選舉為例，共涉及8896種選票的移轉、領票、計票等，複雜程度及所需人力，遠超過原住民立委選舉的不在籍投票；每個投票所就算只有100種選票，開票絕對不只一天，勢必影響人民對選舉結果的信任。

吳欣岱表示，台灣根本沒有投票率過低問題，沒必要為了表面提升投票率，犧牲制度安全；若要降低青年返鄉投票負擔，政府可提供交通補助，而不是引入會被境外勢力操作的制度破口。在中國因素下，任何可能製造爭議的制度，都可能被「以民主顛覆民主」，堅決反對不在籍投票。

鄭宇焱表示，時力認為公投、公職選舉應在台澎金馬境內推動移轉投票，但九合一選舉選區繁雜，審慎規劃、充足評估是成功的前提；呼籲立法院在修法落實移轉投票前，應優先處理中選會人事同意權審查，讓新團隊針對法案內容與執行細節充分討論。