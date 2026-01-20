立法院今18分鐘三讀通過《商港法》等三項修正案
立法院今天上午在院長韓國瑜主持下，順利三讀通過《商港法》、《農業科技園區設置管理條例》及《農產品市場交易法》等三項修正案，全程僅耗時18分鐘便將剩餘議程處理完畢。
立法院院會今天議程首先三讀通過「商港法」部分條文修正，規範船舶於商港區域外碰上海難或其他意外事故，若未依法於期限內改善，得視情節按日連續處罰。接著三讀通過《農業科技園區設置管理條例》增訂第15條之1條文草案。三讀法案明定，原經核准進駐園區之事業，若屬自然人或獨資商號，因發生繼承事實，或將事業贈與配偶、直系血親二親等內卑親屬，而改由該繼承人或受贈人申請進駐園區者，不受規範限制。
今天議程最後三讀通過「農產品市場交易法」修法，三讀條文規範，農產品交易不得壟斷、操縱價格或故意變更質量，謀取不正當利益或對市場交易秩序造成危害者，將可處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言