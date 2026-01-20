立法院今18分鐘三讀通過《商港法》等三項修正案

過去被視為穩定象徵的公務員，受民間產業競爭與少子女化衝擊，高普考報考人數呈現結構性下滑，公職光環面臨考驗。在少子化與用人壓力交織下，政府近年擴大錄取規模，使高考與普考錄取率雙雙創下30年以來的新高點。雖然報考熱度降溫，但競爭壓力大幅減輕，反而讓現階段成為應考人眼中難得一遇的「黃金報考期」。

