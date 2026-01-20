快訊

Google Pixel Watch推「防丟警報」跟上蘋果三星！手機忘了帶手表立刻提醒

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

尾牙喝太多隔天怎上班？營養師教迅速復活3步驟：灌咖啡NG

亮票遭判拘役55天可緩刑 趙少康笑稱沒坐過牢：要不要關55天算了

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康被控在大罷免投票時亮票今天獲判緩刑。圖／聯合報系資料照片
中廣前董事長趙少康被控在大罷免投票時亮票今天獲判緩刑。圖／聯合報系資料照片

中廣前董事長趙少康去年在大罷免投票期間被控亮票，台北地院今宣判，趙拘役55日，得易科罰金，緩刑2年，支付公庫5萬元。可上訴。趙少康今表示，會再跟律師討論是否上訴，他也開玩笑稱「我在想要不要去給他關55天算了，什麼都做過，沒坐過牢」。

趙少康今在立法院舉行新書發表會。對於亮票案的判決結果，趙少康會後受訪表示，法官這樣判刑其實已經很重了，他想到藝人林青霞也是這樣，後來檢察官因為林是為了把票吹乾，所以不起訴。他認為，法律之前人人平等，法官這樣判，輕重當然每個人感受不同，但對林青霞很不公平，為何他被判拘役，林青霞沒事？

趙少康說，當然玩笑歸玩笑，他還要跟律師商量，因為律師現在不在國內，檢察官會不會上訴不知道，他們要不要上訴也還沒確定，不管如何，他在第一時間已經表達，把票顯示出來就是不對的，不過到底是罷免票，並不是選舉票，他的立場大家也都知道。

趙少康說，他跟媒體朋友相處這麼久了，媒體要拍，他們也是好意，希望鼓勵大家來投票，選務人員說叫他把票摺疊起來，「怎麼摺呢？一摺就印過來了，不能摺的，」罷免票他也是第一次投，跟選舉票是完全不同的，而且立法院長、議會議長選舉非亮票不可，亮與不亮的後果是什麼，立法院和內政部可以重新再考慮。

媒體詢問，選擇去坐牢的機會有多大？趙少康說，也不是沒有考慮，他會跟律師商量一下，看到底應該怎麼樣。

趙少康 律師 大罷免

延伸閱讀

趙少康新書發表藍綠白都到了 柯建銘問「大和解咖啡」何時續杯？

趙少康「亮票」為何獲緩刑？法官：坦然面對司法、承諾不再犯

輕判！趙少康大罷免「2次」亮票求重刑 法官判拘役還可緩刑

批綠委「引戰法案」趙少康：賴總統應親自阻擋 要求撤案

相關新聞

蔣萬安午餐免費騙選票？她比較柯文哲曾推2政策：不值得嗎？

北市前市長、民眾黨前主席柯文哲批北市長蔣萬安營養午餐免費政策，是「民粹政治、騙選票非常有用」。國民黨議員游淑慧說，民進黨...

賴政府社宅下修到4至6萬戶 劉世芳：包租代管也是社宅

賴政府社宅政策下修直接興建目標引發在野圍剿，昨立法院內政委員會砲聲隆隆，但內政部長劉世芳指出，考量可行性、精準性及即時性...

亮票遭判拘役55天可緩刑 趙少康笑稱沒坐過牢：要不要關55天算了

中廣前董事長趙少康去年在大罷免投票期間被控亮票，台北地院今宣判，趙拘役55日，得易科罰金，緩刑2年，支付公庫5萬元。可上...

教師解聘辦法惹怒基層老師 林沛祥提3要求：教育部全面檢討

教育部12日公布修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」，引發基層...

鐵飯碗生鏽？國考人數雪崩缺額反增 錄取率飆歷史新高

過去被視為穩定象徵的公務員，受民間產業競爭與少子女化衝擊，高普考報考人數呈現結構性下滑，公職光環面臨考驗。在少子化與用人壓力交織下，政府近年擴大錄取規模，使高考與普考錄取率雙雙創下30年以來的新高點。雖然報考熱度降溫，但競爭壓力大幅減輕，反而讓現階段成為應考人眼中難得一遇的「黃金報考期」。

趙少康新書發表藍綠白都到了 柯建銘問「大和解咖啡」何時續杯？

中廣前董事長趙少康今在立法院舉行新書發表會，立法院長韓國瑜、朝野黨團總召等人皆到場致意，致詞時皆提及，趙少康當年曾與民進...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。