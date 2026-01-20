亮票遭判拘役55天可緩刑 趙少康笑稱沒坐過牢：要不要關55天算了

中廣前董事長趙少康去年在大罷免投票期間被控亮票，台北地院今宣判，趙拘役55日，得易科罰金，緩刑2年，支付公庫5萬元。可上訴。趙少康今表示，會再跟律師討論是否上訴，他也開玩笑稱「我在想要不要去給他關55天算了，什麼都做過，沒坐過牢」。

趙少康今在立法院舉行新書發表會。對於亮票案的判決結果，趙少康會後受訪表示，法官這樣判刑其實已經很重了，他想到藝人林青霞也是這樣，後來檢察官因為林是為了把票吹乾，所以不起訴。他認為，法律之前人人平等，法官這樣判，輕重當然每個人感受不同，但對林青霞很不公平，為何他被判拘役，林青霞沒事？

趙少康說，當然玩笑歸玩笑，他還要跟律師商量，因為律師現在不在國內，檢察官會不會上訴不知道，他們要不要上訴也還沒確定，不管如何，他在第一時間已經表達，把票顯示出來就是不對的，不過到底是罷免票，並不是選舉票，他的立場大家也都知道。

趙少康說，他跟媒體朋友相處這麼久了，媒體要拍，他們也是好意，希望鼓勵大家來投票，選務人員說叫他把票摺疊起來，「怎麼摺呢？一摺就印過來了，不能摺的，」罷免票他也是第一次投，跟選舉票是完全不同的，而且立法院長、議會議長選舉非亮票不可，亮與不亮的後果是什麼，立法院和內政部可以重新再考慮。

媒體詢問，選擇去坐牢的機會有多大？趙少康說，也不是沒有考慮，他會跟律師商量一下，看到底應該怎麼樣。