美商務部長未否認我將投資5000億美元 卓揆：MOU明定投資、信保分開

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院今日召開台美關稅談判說明記者會。記者余弦妙／拍攝
台美對等關稅談判結果底定，美國商務部長盧特尼克受訪時並未否認我方將投資美國5000億美元。閣揆卓榮泰表示，雙方投資備忘錄的內容很清楚，兩者絕對是分開的。副院長鄭麗君也強調，兩者的性質不同、主體不同、不相加，也沒有所謂差額補足的問題。

卓榮泰在致詞時特別強調，「台灣模式」投資是企業自主投資2500億美元加上政府信貸保證2500億美元，所謂投資5000億元絕對是錯誤的，媒體「不宜、也不應該再這樣寫」。不過媒體質疑，美國商務部長盧特尼克在受訪時並未否認主持人所說台灣將投資美國達5000億美元，對於一般民眾的認知是否有出入？

卓榮泰指出，一切的談判的結果都是根據雙方備忘錄MOU談定的文字記載內容，MOU的內容和副院長鄭麗君的說明都清楚：2500億美元是由台灣企業自主投資，另外2500億是政府運用信用保證機制，協助由台灣的金融機構來支持台灣的產業。他強調，這兩者絕對是分開的。其他的新聞稿或是若干發言，還是要扣在MOU的過程。

另一方面，外界也質疑，假如台灣企業接受政府信保投資美國的成效不如美方期待，政府是否要負責補足差額？鄭麗君強調，2500億元自主投資和2500億元信貸保證的性質不同、主體不同也不相加，也沒有所謂差額補足的問題，MOU中沒有這樣的條款。

鄭麗君指出，「台灣模式」是基於支持產業，我方和美方溝通過程也指出和日韓不同，日韓是出資給美國並還有獲利的分擔，台美的目的是合作打造供應鏈，不適合採用日韓模式。所以台灣模式是要雙方合作創造企業願意、而且在美國有利的投資環境，這都是以產業自主、支持產業為基本原則，沒有所謂補足差額的條款。

鄭麗君並表示，「國家融資信用保證機制」過去是由國發基金和承作銀行之間各自分擔，這次除了國發基金和公股銀行之外，也會擴大邀請民間銀行來參與，如何分擔、如何組成還要進一步與金融產業界溝通。

