楊珍妮曝談判秘辛二度落淚 卓榮泰、張惇涵獻上愛的抱抱

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮今在說明關稅談判艱辛時二度掉淚，還自嘲「我太愛哭了」。記者黃婉婷／攝影。
台美關稅談判拍板幕後功臣，除了行政院副院長鄭麗君，經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮也是核心人物。她今在說明關稅談判艱辛時二度掉淚，還自嘲「我太愛哭了」，行政院長卓榮泰、秘書長張惇涵會後也獻上愛的抱抱。她說，這輛火車出發後已看到曙光，但還沒到站，因為還有貿易協定還沒簽。

行政院今天舉行「台美關稅談判說明記者會」，楊珍妮談及談判一度哽咽，她向總統、副總統、國安體系及行政院團隊，以及經貿談判辦公室人員日夜陪伴與支援，正是因為府院提供明確的政策與立場，讓談判團隊在關鍵時刻堅守原則、全力爭取，並在上周簽署投資備忘錄（MOU）。

楊珍妮提到，她的朋友和業者都寫信給她，「回來可以放心休息，可以聚餐了」，但她回覆，這輛火車開出軌道，看到了曙光，但還沒到站，因為還有對等貿易協定還沒簽署。

由於楊珍妮昨在桃園機場看見卓榮泰、張惇涵接機時，也流下感動淚水。楊笑說，沒預料卓、張會來，當時就像回家看到家人，只差沒有擁抱，她相當感謝一路走來的支持，「That's touch my hear」，也深感談判團隊做得是一項有意義的事，應該更努力往前走，「我這個人很愛哭喔，就會掉眼淚」。

鄭麗君也說，稱兩人這段時間過著沒有時差的生活，還曾經凌晨2、3點才離開經貿辦，即便是美方通知凌晨5點半開會，經貿辦人員也必須提早準備，相當辛苦；她提到，楊珍妮本身有著2、30年的談判經驗，卓榮泰也指示要擴大經貿辦編制，充足談判團隊人力。

蔣萬安午餐免費騙選票？她比較柯文哲曾推2政策：不值得嗎？

北市前市長、民眾黨前主席柯文哲批北市長蔣萬安營養午餐免費政策，是「民粹政治、騙選票非常有用」。國民黨議員游淑慧說，民進黨...

賴政府社宅下修到4至6萬戶 劉世芳：包租代管也是社宅

賴政府社宅政策下修直接興建目標引發在野圍剿，昨立法院內政委員會砲聲隆隆，但內政部長劉世芳指出，考量可行性、精準性及即時性...

美商務部長未否認我將投資5000億美元 卓揆：MOU明定投資、信保分開

台美對等關稅談判結果底定，美國商務部長盧特尼克受訪時並未否認我方將投資美國5000億美元。閣揆卓榮泰表示，雙方投資備忘錄...

教師解聘辦法惹怒基層老師 林沛祥提3要求：教育部全面檢討

教育部12日公布修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」，引發基層...

鐵飯碗生鏽？國考人數雪崩缺額反增 錄取率飆歷史新高

過去被視為穩定象徵的公務員，受民間產業競爭與少子女化衝擊，高普考報考人數呈現結構性下滑，公職光環面臨考驗。在少子化與用人壓力交織下，政府近年擴大錄取規模，使高考與普考錄取率雙雙創下30年以來的新高點。雖然報考熱度降溫，但競爭壓力大幅減輕，反而讓現階段成為應考人眼中難得一遇的「黃金報考期」。

