趙少康新書發表藍綠白都到了 柯建銘問「大和解咖啡」何時續杯？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康今舉行「七十少年：趙少康的時代現場」新書發表會，考試院前院長關中（左四）、國民黨主席鄭麗文以及多位藍營立委、議員到場。記者鄭媁／攝影
中廣前董事長趙少康今舉行「七十少年：趙少康的時代現場」新書發表會，考試院前院長關中（左四）、國民黨主席鄭麗文以及多位藍營立委、議員到場。記者鄭媁／攝影

中廣前董事長趙少康今在立法院舉行新書發表會，立法院長韓國瑜、朝野黨團總召等人皆到場致意，致詞時皆提及，趙少康當年曾與民進黨前主席施明德喝「大和解咖啡」，民進黨團總召柯建銘問「什麼時候大和解咖啡續杯？」趙笑答，有機會他很願意，三黨再一起喝大和解咖啡。

趙少康今舉行「七十少年：趙少康的時代現場」新書發表會，考試院前院長關中、行政院前秘書長薛香川、國民黨主席鄭麗文、台北市前市長郝龍斌，以及多位藍營立委、議員到場，現場座無虛席。

趙少康說，當年的大和解咖啡就在立法院群賢樓二樓喝的，今天有不同黨派領袖在場，希望朝野能更和諧，和解咖啡續杯。

韓國瑜致詞時表示，深夜讀完這本書「很爽」，自傳明快磊落不拘泥，裡面非常多值得省思的地方，尤其趙少康、柯建銘和他同期在立法院，一定感觸非常多，台灣民主發展走到今天非常得來不易，值得大家再三閱讀；唯一可惜是沒看到趙少康的愛情觀。

韓國瑜說，當年政治金童掀起全台政治旋風，和施明德喝和解大咖啡，造成政壇極大震撼，趙少康開創太多台灣民主不可思議的先河，值得後輩學習效法。

柯建銘致詞說，「我知道我今天來一定是萬藍叢中一點綠」，他和韓國瑜、趙少康都是1993年的同事，趙已是第三屆立委，算是他和韓國瑜的政治前輩。趙少康一生精彩，是台灣有史以來壽命最長的政治金童，看盡春花秋月，可以說台灣過往歷史在他眼中走過，此時此刻他只想問「什麼時候大和解咖啡續杯比較重要。」

國民黨團總召傅崐萁也提到，朝野本來就應該和解，大家同心協力守護國家，看到趙少康行俠仗義，沒有私心，就是為了國家，成為和解咖啡的推手真的很感動。

民眾黨主席黃國昌說，30年前趙少康和施明德有氣度、胸襟和視野，為台灣坐下來，跨越彼此歧見，幫當時混濁的台灣政壇打出新的道路，雖然他沒有身歷其境，但百分百能體會倆人當初扛住壓力，為的不是個人，希望幫國家開創新的道路。在30年後的台灣，可以帶來很多省思，書中也提到，賴總統曾邀韓國瑜到總統府喝咖啡，有沒有心做成事，最後的結果大家都瞭然於胸。

趙少康說，既然黃國昌、柯建銘都提和解咖啡，有機會他也很願意，三黨再一起喝大和解咖啡，不希望看到政治一直對立。

趙少康 韓國瑜 咖啡 柯建銘 施明德 黃國昌 傅崐萁

過去被視為穩定象徵的公務員，受民間產業競爭與少子女化衝擊，高普考報考人數呈現結構性下滑，公職光環面臨考驗。在少子化與用人壓力交織下，政府近年擴大錄取規模，使高考與普考錄取率雙雙創下30年以來的新高點。雖然報考熱度降溫，但競爭壓力大幅減輕，反而讓現階段成為應考人眼中難得一遇的「黃金報考期」。

