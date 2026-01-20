籲攜出秘密會議文件增罰則 民進黨團倡「黃國昌條款」

立法院外交及國防委員會昨天進行機密會議，民眾黨立委黃國昌在離開會議室時一度攜出機密資料，綠營批評黃國昌動機不單純；黃則稱不小心攜出30秒，自己發現後馬上返還。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，相關情事已經違規，事證明確卻無罰則，呼籲應儘速修定「立法院議事規則第48條」，新增將秘密會議文件攜出相關罰則。

立法院議事規則第48條主要規範秘密會議中的文件處理與攜出限制，要求秘密文件必須由秘書處專人管理、分發、收回，嚴禁攜出會場，以防國家機密外洩。

鍾佳濱指出，他去年在司法及法制委員會就曾排審，要強化秘密會議文件安全性，主張修立法院議事規則第48條新增罰則，但遭到在野黨立委提出散會動議，間接否決掉該提案；如今黃國昌攜出家密文件卻不用受到任何懲處，正是在野黨種下的惡果。

民進黨立委張雅琳表示，按照立法院議事規則，機密會議資料不得攜出，無論違規20秒、30 秒或更長時間，全部都叫違規，黃國昌用「只攜出30秒」作為辯解，完全說不通。民進黨立委沈伯洋說，黃國昌到底是無心還是故意？若是無心，怎麼當立委審查機密事項，如此漫不經心？但無論如何，黃國昌已經違規，是明確事實。