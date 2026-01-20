快訊

尾牙喝太多隔天怎上班？營養師教迅速復活3步驟：灌咖啡NG

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

才剛發聲明「配合調查」！米倉涼子驚傳遭函送法辦

聽新聞
0:00 / 0:00

籲攜出秘密會議文件增罰則 民進黨團倡「黃國昌條款」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
黃國昌攜出秘密會議文件，民進黨團籲增定罰則。記者蔡晉宇／攝影
黃國昌攜出秘密會議文件，民進黨團籲增定罰則。記者蔡晉宇／攝影

立法院外交及國防委員會昨天進行機密會議，民眾黨立委黃國昌在離開會議室時一度攜出機密資料，綠營批評黃國昌動機不單純；黃則稱不小心攜出30秒，自己發現後馬上返還。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，相關情事已經違規，事證明確卻無罰則，呼籲應儘速修定「立法院議事規則第48條」，新增將秘密會議文件攜出相關罰則。

立法院議事規則第48條主要規範秘密會議中的文件處理與攜出限制，要求秘密文件必須由秘書處專人管理、分發、收回，嚴禁攜出會場，以防國家機密外洩。

鍾佳濱指出，他去年在司法及法制委員會就曾排審，要強化秘密會議文件安全性，主張修立法院議事規則第48條新增罰則，但遭到在野黨立委提出散會動議，間接否決掉該提案；如今黃國昌攜出家密文件卻不用受到任何懲處，正是在野黨種下的惡果。

民進黨立委張雅琳表示，按照立法院議事規則，機密會議資料不得攜出，無論違規20秒、30 秒或更長時間，全部都叫違規，黃國昌用「只攜出30秒」作為辯解，完全說不通。民進黨立委沈伯洋說，黃國昌到底是無心還是故意？若是無心，怎麼當立委審查機密事項，如此漫不經心？但無論如何，黃國昌已經違規，是明確事實。

黃國昌 機密 立法院

延伸閱讀

影／攜出國防機密資料...黃國昌：一發現馬上送回 林楚茵批資深變菜鳥

柯文哲批蔣萬安營養午餐免費騙選票 鄭麗文：社會意涵不一樣

黃國昌攜出機密會議資料遭追回 民進黨立委圍剿：無心還故意？

帶走機密會議資料？黃國昌：疏忽立刻補正 無須抹黑

相關新聞

蔣萬安午餐免費騙選票？她比較柯文哲曾推2政策：不值得嗎？

北市前市長、民眾黨前主席柯文哲批北市長蔣萬安營養午餐免費政策，是「民粹政治、騙選票非常有用」。國民黨議員游淑慧說，民進黨...

賴政府社宅下修到4至6萬戶 劉世芳：包租代管也是社宅

賴政府社宅政策下修直接興建目標引發在野圍剿，昨立法院內政委員會砲聲隆隆，但內政部長劉世芳指出，考量可行性、精準性及即時性...

美商務部長未否認我將投資5000億美元 卓揆：MOU明定投資、信保分開

台美對等關稅談判結果底定，美國商務部長盧特尼克受訪時並未否認我方將投資美國5000億美元。閣揆卓榮泰表示，雙方投資備忘錄...

教師解聘辦法惹怒基層老師 林沛祥提3要求：教育部全面檢討

教育部12日公布修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」，引發基層...

楊珍妮曝談判秘辛二度落淚 卓榮泰、張惇涵獻上愛的抱抱

台美關稅談判拍板幕後功臣，除了行政院副院長鄭麗君，經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮也是核心人物。她今在說明關稅談判艱辛時二...

鐵飯碗生鏽？國考人數雪崩缺額反增 錄取率飆歷史新高

過去被視為穩定象徵的公務員，受民間產業競爭與少子女化衝擊，高普考報考人數呈現結構性下滑，公職光環面臨考驗。在少子化與用人壓力交織下，政府近年擴大錄取規模，使高考與普考錄取率雙雙創下30年以來的新高點。雖然報考熱度降溫，但競爭壓力大幅減輕，反而讓現階段成為應考人眼中難得一遇的「黃金報考期」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。