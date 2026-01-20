藍營台中市長人選持續難產…白營也看不下去 議員參選人挺「他」

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
國民黨台中市長提名人選持續難產，民眾黨台中市黨部發言人、議員擬參選人吳皇昇（右）表示，希望藍營盡快讓強棒出線，以利在野整合，目前看來立法院副院長江啟臣（左）氣勢更強。圖／吳皇昇提供
國民黨台中市長提名人選持續難產，民眾黨台中市黨部發言人、議員擬參選人吳皇昇（右）表示，希望藍營盡快讓強棒出線，以利在野整合，目前看來立法院副院長江啟臣（左）氣勢更強。圖／吳皇昇提供

國民黨台中市長選戰陷入內戰，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔皆有意出戰，黨中央16日協調無果，恐拖到年後。民眾黨台中市黨部發言人、北屯區議員擬參選人吳皇昇表示，從各項民調來看，江的勢頭更強，期待藍營讓強棒出線，在野陣營能盡快整隊。

吳皇昇今天表示，站在第一線視角，近期確實感受到台中基層選情有些「冷」，藍營市長人選遲遲未定，支持者愈來愈焦慮；選舉重視節奏與氣勢，國民黨提名作業若持續膠著，不僅無法承接市長盧秀燕的滿意度紅利，更會給民進黨預定提名的立委何欣純更多時間追趕。

吳皇昇指出，江啟臣與楊瓊瓔都是深耕台中、歷練完整的優秀政治人物，但就目前的政治氛圍，以及各項公開民調來看，江的整體爆發力與跨族群擴展性，展現出更強的勢頭，期待國民黨展現智慧，盡快以公平機制讓強棒出線。

吳皇昇強調，政黨政治的核心是為市民謀福祉，民眾黨在這次台中市長選舉會秉持理性務實、在野整合的原則，推動藍白合，誰最能代表主流民意、支持度最高，白營就會支持誰；這不僅是為了選舉策略，更是要集中力量，期盼在葉陣營盡快整隊，讓選舉回歸市政討論。

