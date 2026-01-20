台美關稅台中產業界吐心聲 江啟臣允：帶國際友人到訪搶回訂單

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
有意參選台中市長的立法院副院長江啟臣昨和夜會台中產業界人士。圖／取自江啟臣臉書
有意參選台中市長的立法院副院長江啟臣透過臉書表示，台美關稅雖初步底定15%、不再疊加，但產業界人士認為相關細節還沒公布，協議也尚未正式簽署，後續還要經過立法院審議，市場開放程度與整體產業衝擊評估尚不明確，他之後會安排國際友人到台中實地考察，把訂單搶回來。

江啟臣和立委楊瓊瓔雖市長黨內初選還未底定，但他的選戰布局腳步並未停歇。據了解，江啟臣昨晚拜會了台中精密科技園區廠協會前理事長陳永豐，立委廖偉翔、內政部前部長李鴻源、台中市府建設局長陳大田、水利局長范世億，以及台中各地工業區多位現任或前任理事長亦與會，產業界參與陣容不算小，陳永豐還請來外燴招待大家。

江啟臣說，他想了解的是產業界人士對美國關稅談判最直接和最真實的感受。他說，這段時間，他也接到不少廠商的陳情，有的面臨銀行催貸壓力，有的訂單流失、資金吃緊。這些第一線的聲音，更讓他確定，談判不能只是「關稅不要再高」，而是要讓產業能撐下去、訂單能搶回來。

江啟臣說，之後他會安排國際友人到台中實地考察，讓他們親眼看看台中在機械、精密製造、智慧製造、無人機供應鏈、AI機器人與航太科技的強大實力。台美合作勢不可免，但他始終堅持兩件事「技術升級要到位，訂單要真正落地」這樣產業才能穩住腳步、持續升級。

他說，台中不是只會做，而且是又快、又準、品質優。他會持續把產業第一線的心聲帶到談判桌與國際舞台上，為台中的製造業搶占全球關鍵地位。

立法院副院長江啟臣（中右）昨晚拜會了台中精密科技園區廠協會前理事長陳永豐（中左）。圖／取自江啟臣臉書
立法院副院長江啟臣說，產業界第一線的聲音更讓他確定，談判不能只是「關稅不要再高」，而是要讓產業能撐下去、訂單能搶回來。。圖／取自江啟臣臉書
