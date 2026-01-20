快訊

遭酸「孝道外包」！李運慶還原長照真相 認洪詩其實能嫁得更好

半夜跑廁所不是老了！62歲男夜間頻尿竟是癌症末期「篩檢值超標200倍」

海軍智將葉昌桐反潛優先選拉法葉 李郝政爭與總長擦身

商港法修正 意外事故船隻擺爛可按日連罰

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
立法院今天三讀通過商港法」部分條文修正，立法院長韓國瑜敲槌。圖／聯合報系資料照片
立法院今天三讀通過商港法」部分條文修正，立法院長韓國瑜敲槌。圖／聯合報系資料照片

台灣四面環海、船隻也多，但常有船舶出現意外事故後對主管機關要求置之不理或消極應對。立法院院會今天三讀通過「商港法」部分條文修正，規範船舶於商港區域外碰上海難或其他意外事故，若未依法於期限內改善，得視情節按日連續處罰。

我國近年發生多起海底電纜遭破壞事件，為保障海底電纜及管線安全，行政院推動「海纜七法」修法，其中「商港法」在去年12月中即通過部分條文修正，規範船舶無正當理由不離港可沒入，交通委員會同月接續處理對意外事故船舶的規範。

「商港法」原第53條規定，船舶於商港區域外因海難或其他意外事故致擱淺、沉沒或故障漂流，航港局應命令船長及船舶所有人採取必要之應變措施，但實際上多發生船舶所有人對於航港局限期採取應變措施的命令置之不理或消極應對。

民進黨立委林岱樺等人提案修法並指出，大量擱淺至我國海域之船舶所有人，多為國外船舶所有人，其中以大陸籍船舶所有人居多，經常因在台灣無資產可供擔保而消極面對，而主管機關無法按日連續處罰。交通委員會於去年12月完成法案初審，立法院院會今日進行「商港法」部分條文修正案二、三讀程序。

三讀條文規範，船舶於商港區域外，因海難或其他意外事故致擱淺、沉沒或故障漂流者，航港局應命令船長及船舶所有人採取必要之應變措施，並限期打撈、移除船舶及所裝載貨物至指定之區域；屆期未改善者，得視情節按日連續處罰。

另外，行政院原規畫將交通部、工程會、國土署整合並改制為「交通及建設部」，但後來又恢復「交通部」名稱及建置，「商港法」今日三讀條文也修正主管機關名稱為「交通部」。

行政院 航港局

延伸閱讀

封關滿月 海南自貿港成績亮眼 增逾5000外貿企落戶

封關滿月 海南自貿港成績亮眼

落海貨櫃1只擱淺沙灘移置基隆港 餘26只下落不明漁船注意閃避

影／貨櫃輪27只貨櫃落海…1擱淺 航港局要船方移除並提打撈計畫

相關新聞

蔣萬安午餐免費騙選票？她比較柯文哲曾推2政策：不值得嗎？

北市前市長、民眾黨前主席柯文哲批北市長蔣萬安營養午餐免費政策，是「民粹政治、騙選票非常有用」。國民黨議員游淑慧說，民進黨...

賴政府社宅下修到4至6萬戶 劉世芳：包租代管也是社宅

賴政府社宅政策下修直接興建目標引發在野圍剿，昨立法院內政委員會砲聲隆隆，但內政部長劉世芳指出，考量可行性、精準性及即時性...

談台美關稅 陳其邁： 輔導「台灣隊」在供應鏈重組中搶得先機

針對台美關稅談判結果，高雄市長陳其邁今天表示，高雄的中小企業、傳統產業非常多，15%不跌加關稅的結果對於高雄傳統產業來說...

商港法修正 意外事故船隻擺爛可按日連罰

台灣四面環海、船隻也多，但常有船舶出現意外事故後對主管機關要求置之不理或消極應對。立法院院會今天三讀通過「商港法」部分條...

卓榮泰：鄭麗君承受兩國利益 壓力大到聲音都微微顫抖

台美歷經9個月的關稅談判，至今取得階段性成果。行政院長卓榮泰今天指出，今天是賴清德總統上任第20個月，行政院副院長鄭麗君...

中央下修社宅目標 民團批詐騙全民：跳票卻以務實包裝

賴政府社宅政策下修直接興建目標引發在野圍剿，NGO團體OURs都市改革組織秘書長彭揚凱說，無可抵賴的事實是，賴清德總統選...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。