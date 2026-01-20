加中達關稅協議 曾厚仁：台灣才是加拿大經貿好藥方

快訊

中央社／ 溫哥華19日專電

加拿大日前與中國達成關稅協議，對中政策明顯轉向。駐加拿大代表曾厚仁對中央社表示，中國是說翻臉就翻臉的國家，過去不只一次對加拿大芥花籽無理地發出禁令。台灣才是加拿大經貿困境的好藥方，台加去年已起草完成貿易合作架構協議，將全力推進該協議。

加中關係冰凍多年後，卡尼（Mark Carney）成為自2017年後首度訪中的加拿大總理，卡尼此行與中國達成降低貿易壁壘的協議—加拿大大幅降低部分中國電動車關稅稅率，中國也同意降低對加拿大農產品的關稅。

卡尼上周末在北京表示，加拿大與中國的關係已變得比與川普政府下的美國更可預測。他強調，與中國取得的進展使加拿大在新世界秩序中處於有利位置。

加拿大對中態度轉變引外界關注。過去時任加國總理杜魯多（Justin Trudeau）在任期間，加拿大於2022年發布「印太戰略」，該文件將中國稱為「日益具破壞性的全球力量」，指中國無視國際規則與秩序。

駐加拿大代表曾厚仁於19日對中央社表示，卡尼完全誤判世界局勢。加拿大的「印太戰略」不是一份僅攸關台海局勢的戰略，是包括日本、韓國等多個印太國家在內的戰略，過去多國大力讚揚加拿大的戰略，「如今怎會僅為了中國市場，而令那麼多國家失望呢？加拿大難道就此放棄在印太地區的領導者角色？」

曾厚仁表示，不太清楚卡尼打的「如意算盤」，因為加拿大對中國存在貿易逆差，如今再對中國大開方便之門，豈不是輸更多。他表示，中國是說翻臉就翻臉的國家，加拿大的芥花籽不只一次被中國無理地發出禁令，「為何卡尼政府沒有學到教訓？」

不少評論稱加拿大是因美國壓力而選擇屈服中國，曾厚仁則以台美關係做比喻。「美國也施壓台灣，但台灣沒有迴避壓力，而是持續拿出誠意與美國談判，最終談得雙贏協議。如果加拿大以為打中國牌可以對抗美國，那真是太天真了，最終可能落得兩頭空。」

曾厚仁強調，正因為世界局勢詭譎莫辨，更需要尋求值得信賴的合作夥伴，台灣對加拿大而言，才是經貿困境上的好藥方。

他表示，台加去年已起草完成貿易合作架構協議，雙方在整個過程都很清楚彼此是可以建立長久紮實、互惠雙贏的關係。

他說接下來會全力推進台加貿易合作架構協議，不擔心台加關係受損。「我們在國會有許多好朋友，加拿大支持台灣的聲音一直很強大」。

曾厚仁日前也接受彭博社訪問針對卡尼訪中發表看法。他表示，加拿大與中國之間的自由貿易協定不可能實現，因為中國不是市場經濟體，中國對市場的許多層面設有嚴格限制，中國市場的收縮或擴張是政治計算的結果。來自加拿大的買家將是國有企業，而不是消費者，「這意味著國家可以隨時停止採購」。

加拿大 台美關係 對中 杜魯多

相關新聞

蔣萬安午餐免費騙選票？她比較柯文哲曾推2政策：不值得嗎？

北市前市長、民眾黨前主席柯文哲批北市長蔣萬安營養午餐免費政策，是「民粹政治、騙選票非常有用」。國民黨議員游淑慧說，民進黨...

賴政府社宅下修到4至6萬戶 劉世芳：包租代管也是社宅

賴政府社宅政策下修直接興建目標引發在野圍剿，昨立法院內政委員會砲聲隆隆，但內政部長劉世芳指出，考量可行性、精準性及即時性...

美商務部長未否認我將投資5000億美元 卓揆：MOU明定投資、信保分開

台美對等關稅談判結果底定，美國商務部長盧特尼克受訪時並未否認我方將投資美國5000億美元。閣揆卓榮泰表示，雙方投資備忘錄...

教師解聘辦法惹怒基層老師 林沛祥提3要求：教育部全面檢討

教育部12日公布修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」，引發基層...

楊珍妮曝談判秘辛二度落淚 卓榮泰、張惇涵獻上愛的抱抱

台美關稅談判拍板幕後功臣，除了行政院副院長鄭麗君，經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮也是核心人物。她今在說明關稅談判艱辛時二...

鐵飯碗生鏽？國考人數雪崩缺額反增 錄取率飆歷史新高

過去被視為穩定象徵的公務員，受民間產業競爭與少子女化衝擊，高普考報考人數呈現結構性下滑，公職光環面臨考驗。在少子化與用人壓力交織下，政府近年擴大錄取規模，使高考與普考錄取率雙雙創下30年以來的新高點。雖然報考熱度降溫，但競爭壓力大幅減輕，反而讓現階段成為應考人眼中難得一遇的「黃金報考期」。

